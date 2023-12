Bắt đối tượng mang 16 bánh heroin đi bán

Chiều 16.12, đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan này vừa phá chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng và thu 16 bánh heroin.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 16.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan phá chuyên án ma túy mang bí số 1223A và bắt quả tang Cứ A Anh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại Km1+800 tỉnh lộ 143, đoạn thuộc địa phận bản Phiêng Phát (xã Trung Đồng, H.Tân Uyên, Lai Châu).

Cứ A Anh cùng tang vật vụ án DƯƠNG ANH

Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 16 bánh heroin, tổng trọng lượng là 5,46 kg. Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ thêm Giàng A Chua (32 tuổi, trú xã Keo Lôm, H.Điện Biên Đông) là đồng bọn của Anh với vai trò đi cảnh giới, dò đường.

Anh và Chua đang bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Giàng A Chua tại cơ quan điều tra DƯƠNG ANH

Chiều 16.12, đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã tới biểu dương và "thưởng nóng" những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án.

Tại lễ biểu dương, đại tá Giang gửi lời chúc mừng ban chuyên án và khẳng định thành tích này của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là một nét son thêm khẳng định lực lượng Công an Lai Châu nghiêm túc, mưu trí, trách nhiệm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; quyết tâm đấu tranh với các loại tội phạm vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện Công an tỉnh Lai Châu cho hay, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 15.12, Công an tỉnh Lai Châu đã mở đợt cao điểm đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Sau 2 ngày ra quân, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt 1 vụ, 9 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa; bắt 9 vụ, 11 đối tượng phạm tội về ma túy và thu 16 bánh heroin, 14 gram heroin, 5 gram hồng phiến; khởi tố 1 vụ, 3 bị can về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng cấm là 112 kg pháo và 40 kg sâm.