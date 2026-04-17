Bất động sản cần dòng vốn ổn định để phát triển

Người mua nhà chịu áp lực lớn

Phát biểu tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Hương cho rằng, biến động lãi suất và chính sách tín dụng đang tác động trực tiếp đến cả doanh nghiệp lẫn người mua nhà khiến thị trường gặp nhiều khó khăn.

Theo bà Hương, bất động sản là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, liên quan đến hơn 20 lĩnh vực khác và từng đóng góp mức tăng trưởng hai con số trong một số giai đoạn. Tuy nhiên, thị trường này phụ thuộc rất lớn vào tín dụng, đặc biệt là lãi suất. Thực tế cho thấy, phần lớn người mua nhà phải vay ngân hàng với tỷ lệ khoảng 70% giá trị tài sản, thời hạn vay kéo dài 10-20 năm. Trong giai đoạn đầu, lãi suất thường được cố định ở mức thấp, nhưng sau đó sẽ điều chỉnh theo thị trường.

"Có thời điểm, lãi suất ưu đãi chỉ khoảng 6-7%/năm nhưng khi hết thời gian cố định có thể tăng lên 13-14%, thậm chí cao hơn. Điều này tạo áp lực rất lớn lên người vay khiến nhiều hộ gia đình gặp khó trong việc duy trì dòng tiền trả nợ", bà Hương phân tích.

Không chỉ người vay hiện hữu, nhóm khách hàng mới cũng bị ảnh hưởng rõ rệt khi chi phí tài chính tăng cao, khiến nhu cầu mua nhà suy giảm. Theo ghi nhận, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, tín dụng bất động sản rơi vào trạng thái khó khăn, giao dịch trên thị trường sụt giảm đáng kể. Ở phía doanh nghiệp, việc phát triển một dự án bất động sản thường kéo dài từ 3-5 năm, thậm chí lâu hơn do vướng mắc pháp lý và quá trình xây dựng. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Tuy nhiên, khi lãi suất tăng, chi phí tài chính đội lên, trong khi giá nguyên vật liệu cũng biến động, khiến bài toán hiệu quả trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt, với các dự án đã ký hợp đồng với khách hàng, việc chi phí tăng đột biến có thể gây áp lực lớn lên doanh nghiệp. "Lãi suất cần có tính ổn định, phù hợp với đặc thù trung và dài hạn của thị trường bất động sản. Nếu biến động quá mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cả doanh nghiệp và người mua nhà", bà Hương nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Eras Land ẢNH: ĐỘC LẬP

Cần chính sách cân bằng, linh hoạt

Một điểm đáng chú ý theo đại diện doanh nghiệp là dù có tiềm năng tăng trưởng, một số phân khúc như bất động sản du lịch vẫn gặp khó trong tiếp cận tín dụng do bị xếp vào nhóm hạn chế cho vay. Trong khi đó, đây là lĩnh vực cần nguồn vốn lớn để phát triển hạ tầng và sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng tăng. Việc hạn chế tín dụng có thể khiến quá trình phục hồi và mở rộng của phân khúc này chậm lại.

Mỗi loại hình bất động sản, từ nhà ở, công nghiệp, thương mại đến du lịch đều đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường. Vấn đề cốt lõi là các dự án phải tạo ra giá trị thực để đáp ứng nhu cầu thật và đảm bảo dòng tiền bền vững. Bà Hương cho biết, khó khăn của thị trường bất động sản không chỉ tác động đến doanh nghiệp trong ngành mà còn lan sang nhiều lĩnh vực liên quan, đặc biệt là xây dựng. Thực tế đầu năm nay, hoạt động xây dựng đã có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn việc từ các dự án bất động sản.

Bà Hương kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách tín dụng nhằm vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định và bền vững. "Ngay từ đầu quý 2, nếu có những điều chỉnh kịp thời, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi tốt hơn, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực của người dân", bà nói.

Đại diện doanh nghiệp cũng cho biết, hiện nay, nhiều đơn vị đang định hướng phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả thì cần có lộ trình dài hạn cùng nguồn vốn ổn định để giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư, từ đó cung cấp sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.