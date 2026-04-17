Những quý tới sẽ nằm trọn vẹn trong khó khăn

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên thông tin kinh tế Việt Nam quý 1/2026 đã về đích với mức tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất trong 16 năm qua. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động khó lường, xung đột vũ trang ngày càng leo thang có thể khẳng định, đây là một kết quả tích cực.

Tuy nhiên, quý 2 chắc chắn sẽ khó khăn hơn bởi quý 1 vừa được hưởng lợi từ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán cũng như số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao. Quý 1 cũng chỉ có tháng 3 phải chịu tác động của chiến sự Trung Đông nên 2 tháng còn lại vẫn "gồng gánh" được phần nào. Nhưng, quý 3 thì có nhiều bất lợi hơn.

"Chúng ta đã trải qua 17 ngày đầu tiên của tháng 4 với xung đột ở khu vực Trung Đông vẫn diễn biến hết sức phức tạp, những đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến xăng dầu, đường vận chuyển… tiếp tục "ngấm" và "thấm", nhất là với những nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam. Những đứt gãy này không phải cứ chiến sự chấm dứt là ngay lập tức được khôi phục mà cần có thời gian, ít nhất là 6 tháng tới 1 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Đặc biệt với hạ tầng khai thác, sản xuất, chứa dầu mỏ đã bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn", nhà báo Lâm Hiểu Dũng nói.

Cả quý 2 này và quý 3 - quý 4 tới đều nằm trọn vẹn trong khó khăn do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông. Thế nhưng, trọng trách tăng trưởng của 3 quý còn lại buộc phải cao hơn thì chúng ta mới có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số trong năm nay như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đặt ra và kiên quyết thực hiện. Điều đó đồng nghĩa rằng mỗi doanh nghiệp, cá nhân, mỗi lĩnh vực ngành nghề phải cố gắng hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa để đóng góp nhiều hơn nữa vào mục tiêu tăng trưởng chung của đất nước.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng dự báo trong những quý tới nền kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn

Đặt trong bối cảnh đó, việc siết tín dụng với bất động sản, một ngành kinh tế mà tự thân nó đóng góp khoảng 12% GDP đất nước và là đầu vào - đầu ra của hơn 40 lĩnh vực khác nhau như xây dựng, nội thất, vận tải, nguyên vật liệu… chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng của bất động sản nói riêng cũng như tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung.

Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công văn đề nghị các chi nhánh tạm dừng cho vay các dự án, phương án kinh doanh bất động sản của Ngân hàng BIDV đã gây xôn xao thị trường. Ngay sau đó, big 4 ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank đã tăng mạnh lãi vay BĐS lên 14%/năm, lãi vay hợp đồng cũ ở nhiều nhà băng cũng lên tới 19 - 20%. Nhưng điều đáng lo ngại hơn chính là tình trạng nói không với tín dụng bất động sản, cả cá nhân và doanh nghiệp, bất kể là phân khúc nào, uy tín chủ đầu tư ra sao, mua căn nhà đầu tiên hay thậm chí cả nhà ở xã hội… Tình trạng này vẫn đang lan rộng và duy trì cho tới hiện nay.

Động thái này của các nhà băng xuất phát từ chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng với lĩnh vực bất động sản năm 2026 không quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung của nền kinh tế.

"Chúng tôi hiểu nỗi lo của Ngân hàng Nhà nước sau năm 2025 tăng trưởng tín dụng bất động sản cao hơn 20%, đặc biệt là cho vay kinh doanh bất động sản tăng tới 28%. Nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, kết quả này phản ánh sự dồn nén nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời là kết quả của chính sách tiền tệ cởi mở, mặt bằng lãi suất được định hướng giảm và lãi suất điều hành giữ ổn định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước trong bối cảnh chúng ta thúc đẩy tăng trưởng cao. Và quý vị thấy đấy, kết quả của chính sách này là năm 2025 tăng trưởng GDP đạt mục tiêu trên 8% và quan trọng hơn chúng ta đều thấy, không hề có bong bóng bất động sản. Ngược lại, nguồn cung trên thị trường dồi dào hơn, hàng ngàn dự án trùm mền được tháo gỡ vướng mắc, hàng vạn căn hộ được cấp sổ hồng, những vùng đất được đánh thức, các khu đô thị khang trang hiện đại hơn và năm 2025 đã chứng kiến một kỷ lục chưa từng có, làn sóng nộp tiền sử dụng đất tăng 250 - 481% dự toán, đóng góp lớn vào kỷ lục thu ngân sách cùng năm", ông Lâm Hiếu Dũng nhận định.

Nguy cơ đóng băng

Trên nền tảng đó, nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho rằng, kinh tế đang khởi động khí thế thì tín dụng bất động sản hãm phanh và thị trường ngay lập tức phản ứng. Đầu tiên như nói trên, lãi vay bất động sản tăng mạnh, kéo mặt bằng lãi suất chung lên cao và cuộc chạy đua huy động kéo dài trong suốt quý 1 đầu năm mà chính Ngân hàng Nhà nước đã phải có công văn cảnh báo.

Thứ 2 là thị trường bất động sản vừa mới phục hồi lại rơi vào nguy cơ đóng băng. Vốn với thị trường như máu trong cơ thể, ngắt mạch là biết nhau ngay. Lịch sử bất động sản đã chứng minh, đóng băng thì dễ nhưng phá băng thì không hề đơn giản, lần nào cũng mất vài năm và tốn không biết nhiều công sức, thời gian và tiền bạc. Nhưng ở thời điểm này, thời điểm mà nền kinh tế đang sốc tới, thời điểm mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẳng định "bây giờ hoặc không bao giờ" đưa đất nước chuyển sang thu nhập cao, giàu có và thịnh vượng thì không ngành nào được phép chững lại. Bất động sản, ngành chiếm tới 12% GDP quốc gia lại càng không thể.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho rằng bất động sản có vị thế rất lớn trong nền kinh tế

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên cho rằng, ở góc độ điều hành chính sách vĩ mô ông ủng hộ sự thận trọng, ủng hộ vốn phải tập trung cho sản xuất kinh doanh. Nhưng ông trộm hỏi, vậy các doanh nghiệp sắt, thép, nhôm, gỗ, xi măng… có phải là sản xuất? Các ngành xây dựng, thiết kế, nội thất có cần phải phát triển? Các khu công nghiệp thu hút hàng tỉ USD cho đất nước có phải là bất động sản? Nếu câu trả lời là có, vậy chúng ta siết bất động sản thì các ngành này liệu có thể phát triển?

Trong một diễn biến mới nhất, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 80 đặt mục tiêu đến năm 2030 tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 50% và đến năm 2045 tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á. Xây dựng 3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030...

Nghị quyết cũng đặt mục tiêu, kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và khoảng 85% vào năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc trung ương đạt bình quân 25 - 30% vào năm 2025, 35 - 40% vào năm 2030.

Vậy thì các khu đô thị đang làm thay đổi diện mạo các vùng đất, thay đổi diện mạo quốc gia liệu có nên bị đưa vào nhóm bất động sản bị siết vốn vay?

"Ở đây có các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam, chuyên gia bất động sản kinh nghiệm lâu năm của đất nước, tôi mong được quý vị mổ xẻ, phân tích, làm rõ và đặc biệt là đưa ra các kiến giải để trả lời câu hỏi, quản lý, điều hành tín dụng bất động sản thế nào để phục vụ tăng trưởng kinh tế đất nước. Những ý kiến đóng góp của quý vị sẽ được Báo Thanh Niên tập hợp gửi đến Chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền, góp một tiếng nói để giải tháo gỡ các vướng mắc, bất cập hiện nay", nhà báo Lâm Hiếu Dũng cho biết.