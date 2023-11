Bất động sản đã 'vượt đáy'?

G IẢM GIÁ, TĂNG CHIẾT KHẤU, GIÃN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

Tháng 7.2023, chỉ trong vòng 34 giờ đồng hồ, dự án Glory Heights (thuộc Khu đô thị Vinhomes Grand Park, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đã có gần 2.200 trong tổng số 3.200 căn hộ mở bán được khách hàng đặt mua. Sở dĩ dự án này bán khá tốt trong bối cảnh thị trường chưa có nhiều dấu hiệu tan băng khi đó là nhờ chính sách thanh toán đột phá. Cụ thể, chủ đầu tư đưa ra 4 chính sách thanh toán linh hoạt với các đối tượng khách hàng khác nhau. Đối với khách hàng mua căn hộ thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có, sẽ thanh toán chỉ từ 1%/tháng, nhận nhà sau từ 2 - 3 năm. Với khách hàng vay vốn, ngân hàng (NH) sẽ hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ, lãi suất (LS) 0% trong vòng 24 tháng. Chủ đầu tư hỗ trợ LS 8% trong 36 tháng tiếp theo và 5% trong 25 tháng kế tiếp.

Như vậy, chủ đầu tư ưu đãi thanh toán và LS lên tới 7 năm cho người mua, điều chưa từng có trên thị trường bất động sản (BĐS). Đại diện Tập đoàn Vingroup cho hay đa phần khách mua nhà tại dự án Glory Heights là có nhu cầu thực. Đặc biệt là phương án thanh toán theo tiến độ bằng vốn tự có, tức khách hàng chỉ cần thanh toán trung bình từ 1 - 2%/tháng và sẽ nhận nhà sau 2 - 3 năm.

Doanh nghiệp, thị trường vẫn còn khó khăn, nhưng bước đầu đã có những tín hiệu lạc quan đến từ các dự án giá rẻ ĐÌNH SƠN

Cách đây chưa lâu, Tập đoàn Nam Long cũng đã mở bán 320 căn hộ tại dự án Akara City ở Q.Bình Tân (TP.HCM). Quang cảnh mở bán nhộn nhịp với sự tham dự khoảng 500 khách hàng và khoảng 700 nhân viên môi giới từ 10 sàn tham gia bán hàng. Kết thúc sự kiện bán hàng tập trung, hơn 200 căn được khách hàng đặt mua. Dự án được quan tâm bởi mức giá chủ đầu tư đưa ra khoảng hơn 50 triệu đồng/m² và nhiều chính sách bán hàng đột phá như hỗ trợ LS (khách hàng trả LS cố định 5%/năm trong vòng 18 tháng), giãn tiến độ thanh toán. Đối với những khách hàng không vay NH, mức giá được đưa ra sát với giá vốn. Như vậy một căn hộ 2 phòng ngủ, giá bán chỉ khoảng 3 tỉ đồng. Kết quả bán hàng khá bất ngờ vì thị trường vẫn còn rất xấu nhưng để đạt được con số trên, chủ đầu tư và các sàn môi giới đã phải chạy bán hàng trước ngày mở bán cả tháng. Một yếu tố quan trọng là dự án đánh trúng vào những người có nhu cầu thật về nhà ở.

Cần làm sao cho người dân thấy đã ổn định, hồi phục để họ an tâm xuống tiền mua nhà. Bởi hiện nay các điều kiện đã đủ để thị trường hồi phục trở lại. Ông Nguyễn Thái Bình (Tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land)

Hiện nay, dự án The Privia ở Q.Bình Tân của Tập đoàn Khang Điền cũng thu hút được sự quan tâm của người có nhu cầu thật về nhà ở bởi nằm trong khu vực sầm uất nhất của Q.Bình Tân là khu Tên Lửa. Tập đoàn Khang Điền cũng được xem là chủ đầu tư uy tín bậc nhất hiện nay vì tất cả các dự án chủ đầu tư này bán hàng khi có thông báo cho bán hàng từ Sở Xây dựng TP.HCM. Điều này đồng nghĩa với việc dự án đã đóng xong tiền sử dụng đất, đã xây dựng xong móng theo quy định của luật Kinh doanh BĐS. Những dự án của Khang Điền sau một thời gian ngắn khi bàn giao nhà, khách hàng đã có sổ hồng cầm tay, chất lượng tốt, giao nhà đúng hạn. Tất cả đều tăng giá.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, hiện dự án The Privia chưa mở bán chính thức, đang chạy "rumo" (giá dự kiến) nhưng sức hút khá lớn bởi giá chỉ từ 48 triệu đồng/m². Mức giá được xem là khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay trong khi căn hộ cũng nằm trong phân khúc trung - cao cấp. Mức giá này bằng với giá bán ở Bình Dương, trong khi khách hàng chỉ đóng 20% nhận nhà, phần còn lại NH cho vay 35 năm và chủ đầu tư hỗ trợ LS 24 tháng. Đây là dự án mới hiếm hoi ở TP.HCM mở bán lúc này. Một số dự án triển khai bán hàng giai đoạn tiếp theo như Glory Heights, Mastery Centre Point, The Global City, The Privia…

Nhiều chủ đầu tư bung hàng

Theo VARS, bước vào đầu quý 4/2023, nhiều dự án quy mô lớn với đủ loại hình, trải dài từ Bắc đến Nam bắt đầu triển khai chiến dịch bán hàng, tạo nguồn cung, thúc đẩy giao dịch cho thị trường BĐS. Đặc biệt, doanh nghiệp sở hữu các dự án BĐS du lịch, nghỉ dưỡng "bung hàng" sau thời gian dài quan sát, chờ đợi là dấu hiệu tích cực thể hiện tiến trình phục hồi khả quan của thị trường BĐS.

Ông Nguyễn Thái Bình, Tổng giám đốc Công ty CP Đông Tây Land, nhận xét sau đợt Vingroup bán thành công khoảng gần 3.000 căn hộ ở một dự án tại TP.Thủ Đức, thị trường đã có những chuyển biến tích cực hơn. Cuối tháng 10.2023, Tập đoàn Vingroup tiếp tục mở bán 10.000 căn nhà ở Phú Quốc và đã thu về kết quả khả quan. Giá bán và chính sách cũng đột phá không kém đợt mở bán căn hộ ở TP.HCM vừa qua nên kỳ vọng 3 tháng bán xong số sản phẩm này. Chủ đầu tư huy động 120 sàn, với khoảng 10.000 sale tham gia bán hàng, với sứ mệnh "phá băng thị trường BĐS nơi đây".

Theo ông Bình, một yếu tố nữa tác động lên thị trường là NH giảm LS, cho mua bán nợ. Phân khúc nhà ở cho người có nhu cầu thật vẫn chiếm ưu thế và có giao dịch. Các sản phẩm đầu tư khách hàng đã bắt đầu tìm kiếm.

"Tâm lý khách hàng đã bắt đầu ổn định trở lại. Ai cũng kỳ vọng quý 4 này sẽ tốt. Lúc này Nhà nước cần đưa ra các dự báo tích cực để người dân có niềm tin, nhất là những người cầm tiền mặt nhiều nhưng không tin tưởng có thể tham gia thị trường. Cần làm sao cho người dân thấy đã ổn định, hồi phục để họ an tâm xuống tiền mua nhà. Bởi hiện nay các điều kiện đã đủ để thị trường hồi phục trở lại", ông Bình kiến nghị.

Ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc Công ty SGO Homes, nhận định thị trường BĐS nhà ở tại các TP lớn đã có dấu hiệu "vượt đáy", tập trung ở phân khúc chung cư, nhà ở giá dưới 10 tỉ đồng tại khu vực lõi trung tâm. Phân khúc đất nền chưa có tín hiệu tích cực nhưng đã có dấu hiệu vượt đáy ở loại hình đất đấu giá, ở khu vực xung quanh Hà Nội, mức giá quanh 2 tỉ đồng, có tỷ lệ hấp thụ 70 - 80% với mức giá đấu cao hơn khoảng 5% mức giá khởi điểm, có thể chuyển nhượng ngay với mức chênh lệch từ 30 - 50 triệu đồng/nền.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, cùng quan điểm rằng thị trường đang có dấu hiệu "vượt đáy". Quý 4 sẽ tiếp tục xu hướng phục hồi với kết quả giao dịch được cải thiện rõ nét so với 3 quý trước do niềm tin nhà đầu tư đang được củng cố, nguồn cung nhiều hơn. Đặc biệt, LS được điều chỉnh giảm rõ rệt tiệm cận về mức đầu năm 2022, dòng tiền nhàn rỗi trong dân dù chưa nhiều, đã bắt đầu rục rịch quay trở lại đầu tư BĐS. Các sản phẩm nhà phố, biệt thự trên 5 tỉ đồng, có mức giá đi ngang một thời gian sau giai đoạn cắt lỗ sâu vào đầu năm nay đã được nhà đầu tư chấp nhận xuống tiền, bắt đầu chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, sự phục hồi sẽ khó tăng trưởng đột biến trong ngắn hạn. Bởi thị trường BĐS trải qua một khoảng thời gian dài bị "bệnh", chưa "hồi sức" hoàn toàn. Phục hồi "chậm mà chắc", từ từ làm quen với môi trường kinh doanh mới là chìa khóa giúp việc trở lại thành công.