Hàng loạt doanh nghiệp xi măng tiếp tục báo lỗ khi bất động sản vẫn trầm lắng

Báo cáo quý 3/2023 của Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên (mã chứng khoán HT1) - doanh nghiệp xi măng lớn nhất khu vực miền Nam - ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 30,2% so với cùng kỳ năm trước, xuống 1.576 tỉ đồng. Kết quả công ty báo lỗ sau thuế gần 10,3 tỉ đồng và đây là quý báo lỗ thứ 2 trong năm 2023 của Vicem Hà Tiên (quý 1/2023 công ty báo lỗ 85,6 tỉ đồng).

Ông lớn ngành xi măng này cho biết, nguyên nhân lợi nhuận sau thuế giảm trong quý 3/2023 là do sản lượng tiêu thụ xi măng giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2022, kết quả làm lợi nhuận gộp giảm 47,5 tỉ đồng so với cùng kỳ. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng hơn 13,3 tỉ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng hơn 14,4 tỉ đồng, chủ yếu do tăng lãi suất vay và tăng dư nợ vay. Lũy kế 9 tháng năm nay, Vicem Hà Tiên ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.265 tỉ đồng, giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm trước và lỗ hơn 37 tỉ đồng. Trong khi, cùng kỳ năm 2022, ông lớn ngành xi măng này báo lãi hơn 203 tỉ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp xi măng tiếp tục báo lỗ khi thị trường bất động sản vẫn trầm lắng CHÍ NHÂN

Tương tự, Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) quý 3/2023 đạt doanh thu hơn 660 tỉ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước và báo lỗ sau thuế 57 tỉ đồng, cao hơn số lỗ hơn 37,5 tỉ đồng của quý 3/2022. Đây là quý thứ 5 thua lỗ liên tiếp của xi măng Bỉm Sơn khi thị trường tiêu thụ xi măng suy yếu.

Không ngoại lệ, Công ty CP Xi măng Vicem Bút Sơn (mã chứng khoán BTS) đạt doanh thu trong quý 3/2023 với mức 544,6 tỉ đồng, giảm gần 33% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế gần 32 tỉ đồng trong khi quý 3/2022 có lãi 8 tỉ đồng. Đây cũng là quý thua lỗ nặng nhất của BTS kể từ quý 1/2014. Lý giải nguyên nhân, công ty cho biết sản lượng tiêu thụ trong quý 3/2023 giảm mạnh cùng với chi phí tài chính tăng khiến lợi nhuận sụt giảm. Tổng cộng sau 9 tháng năm nay, công ty bị lỗ sau thuế hơn 64 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 55 tỉ đồng.

Đồng cảnh ngộ khi lượng hàng bán ra giảm mạnh, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (mã chứng khoán HOM) phải dừng lò chủ động trong tháng 7 (dừng lò 29 ngày) và giảm năng suất lò, làm sản lượng clinker sản xuất trong quý 3/2023 để tránh sản xuất tồn bãi, gây suy giảm chất lượng sản phẩm. Kết quả, HOM đạt doanh thu trong quý 460,5 tỉ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước như báo lỗ hơn 26,4 tỉ đồng, trong cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 4 tỉ đồng. Đây là quý lỗ nặng nhất của doanh nghiệp kể từ khi niêm yết. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9, công ty bị thua lỗ gần 26 tỉ đồng trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 15 tỉ đồng...