Bất động sản, hàng không, nhà hàng, thẩm mỹ... nợ thuế 'khủng'

Thuế TP.HCM công khai 2.131 doanh nghiệp nợ thuế lên hơn 11.177 tỉ đồng. Trong đó, Công ty liên doanh Vũng Tàu Paradise nợ hơn 2.066 tỉ đồng, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt OIL nợ hơn 1.828 tỉ đồng, Công ty CP Phát triển và kinh doanh nhà nợ hơn 846,8 tỉ đồng, Công ty CP hàng không Pacific Airlines nợ hơn 571 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV sản xuất, xuất nhập khẩu dịch vụ phát triển nông thôn nợ 270 tỉ đồng, Công ty TNHH The Forest City nợ hơn 193 tỉ đồng, công ty CP dệt may Thắng Lợi nợ 136 tỉ đồng, Công ty TNHH Timatex nợ hơn 122 tỉ đồng, Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 112 tỉ đồng, Công ty CP BCG Land nợ hơn 71,3 tỉ đồng, Công ty CP dịch vụ thương mại và xây dựng địa ốc Kim Oanh nợ hơn 69 tỉ đồng, Công ty CP Tân Tân nợ 64 tỉ đồng, Công ty CP Tập đoàn Asanzo nợ hơn 56 tỉ đồng…

Ngoài ra, hàng loạt thuế cơ sở còn công bố danh sách doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế lên hàng trăm, ngàn tỉ đồng. Danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại Thuế cơ sở 1 có 1.786 doanh nghiệp với hơn 2.483 tỉ đồng. Trong số này, Công ty TNHH thương mại - dịch vụ xây dựng Việt Hàn Sài Gòn có số nợ thuế cao nhất, hơn 467,2x tỉ đồng. Kế đến là Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 322,3 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 247,5 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ hơn 128,1 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn NRC nợ 125,6 tỉ đồng; Công ty CP Thái Sơn E&C nợ hơn 106,6 tỉ đồng…

Thuế cơ sở 2 công khai 1.371 doanh nghiệp nợ thuế và khoản thu khách đến thời điểm tháng 1 với số nợ hơn 1.487 tỉ đồng. Công ty có số nợ thuế lớn nhất trong danh sách này là Công ty Xậy dựng và Xây lắp điện Thế Minh nợ 331,4 tỉ đồng. Kế đến là Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Mỹ Lệ nợ 45,76 tỉ đồng; Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cung ứng lao động Trường Phát nợ 29,7 tỉ đồng…

Thuế cơ sở 3 công bố danh sách 808 doanh nghiệp nợ hơn 1.760 tỉ đồng tiền thuế. Trong đó, Công ty TNHH thương mại Lô Hội nợ hơn 83 tỉ đồng; Công ty TNHH Xây dựng thương mại Thuận Thành Phát nợ hơn 81 tỉ đồng; Công ty CP Vốn Thái Thịnh nợ hơn 50,9 tỉ đồng… Nhiều doanh nghiệp có tiếng trước đây cũng trong tình trạng nợ thuế lớn như Công ty CP Phim Giải Phóng nợ hơn 26 tỉ đồng; Công ty TNHH Ẩm thực Ngọc Sương nợ hơn 16,6 tỉ đồng; Công ty CP Ngọc Sương nợ hơn 7 tỉ đồng; Công ty TNHH Lavender Sài Gòn (do Lý Thùy Chang làm người đại diện) cũng nợ 1,1 tỉ đồng tiền thuế…