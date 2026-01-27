Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
27/01/2026 20:06 GMT+7

Thuế TP.HCM có thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh - ông Hồ Huy.

Thuế TP.HCM phát đi thông báo 795 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, trụ sở tại số 64 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo thông báo, tính đến hết ngày 31.12.2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 6,38 tỉ đồng. Trong đó, khoản nợ trên 90 ngày chiếm hơn 3,8 tỉ đồng, chủ yếu là nợ thuế giá trị gia tăng.

Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 1.

Các khoản nợ thuế của Tập đoàn Mai Linh

CHỤP MÀN HÌNH

Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh- Ảnh 2.

Đại diện pháp luật Tập đoàn Mai Linh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi công ty còn nợ thuế

ẢNH: MAI VỌNG

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Hồ Huy hiện cũng là Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Ngoài ra, trong đợt thông báo lần này, cơ quan thuế TP.HCM đã công bố hàng loạt trường hợp khác sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh như đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Sơn Thiên - ông Ngô Quang Thủy - do công ty nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 10 triệu đồng; đại diện Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Đại Hưng Phát - ông Võ Thanh Liêm - khi công ty có số tiền nợ thuế hơn 1,36 triệu đồng; đại diện Công ty TNHH Daesung Maref Vina - ông Moon Tae-Joon (Hàn Quốc) - khi công ty nợ số thuế hơn 117,63 triệu đồng...

Tại sao nhiều trường hợp nợ thuế vài triệu đồng cũng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Tại sao nhiều trường hợp nợ thuế vài triệu đồng cũng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Quy định hiện nay đưa ra ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế, lên đến 50 triệu đồng, thế nhưng có nhiều trường hợp chỉ nợ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng cũng bị tạm hoãn xuất cảnh. Vậy trong trường hợp nào bị tạm hoãn xuất cảnh?

