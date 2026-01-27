Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh thuộc diện sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh

Thuế TP.HCM phát đi thông báo 795 về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh, trụ sở tại số 64 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo thông báo, tính đến hết ngày 31.12.2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp với tổng số tiền hơn 6,38 tỉ đồng. Trong đó, khoản nợ trên 90 ngày chiếm hơn 3,8 tỉ đồng, chủ yếu là nợ thuế giá trị gia tăng.

Các khoản nợ thuế của Tập đoàn Mai Linh CHỤP MÀN HÌNH

Đại diện pháp luật Tập đoàn Mai Linh sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh khi công ty còn nợ thuế ẢNH: MAI VỌNG

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan quản lý thuế sẽ thực hiện biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Ông Hồ Huy hiện cũng là Chủ tịch Tập đoàn Mai Linh.

Ngoài ra, trong đợt thông báo lần này, cơ quan thuế TP.HCM đã công bố hàng loạt trường hợp khác sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh như đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Sơn Thiên - ông Ngô Quang Thủy - do công ty nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp hơn 10 triệu đồng; đại diện Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Đầu tư xây dựng Đại Hưng Phát - ông Võ Thanh Liêm - khi công ty có số tiền nợ thuế hơn 1,36 triệu đồng; đại diện Công ty TNHH Daesung Maref Vina - ông Moon Tae-Joon (Hàn Quốc) - khi công ty nợ số thuế hơn 117,63 triệu đồng...