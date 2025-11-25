Tại sao nhiều trường hợp nợ thuế vài triệu đồng cũng bị tạm hoãn xuất cảnh?

Thời gian gần đây, Thuế TP.HCM liên tục công bố các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế, trong đó nhiều trường hợp nợ thuế vài trăm ngàn đến vài triệu đồng nhưng cũng rơi vào diện tạm hoãn xuất cảnh. Theo quy định tại Nghị định 49/2025 quy định về ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh, cá nhân, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số thuế nợ đã quá hạn nộp trên 120 ngày. Còn đối với cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và quá thời gian nộp 120 ngày.

Người đại diện pháp luật nợ thuế vài trăm, vài triệu đồng cũng bị tạm hoãn xuất cảnh ẢNH: NGỌC THẮNG

Thế nhưng, Nghị định 49/2025 cũng có thêm 2 đối tượng khác thuộc đối tượng bị cưỡng chế thuế tạm hoãn xuất cảnh. Đó là cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp thứ 4 là "người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế".

Ông Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội cho rằng, Nghị định 49 không chỉ quy định về ngưỡng nợ thuế tạm hoãn xuất cảnh mà còn 2 trường hợp không áp dụng tạm hoãn xuất cảnh nhưng không phụ thuộc vào số thuế đang nợ. Những cá nhân, chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động ở địa chỉ đăng ký có thuế tiền nợ thuế dù chỉ vài trăm ngàn, vài triệu đồng cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Nhiều trường hợp người nộp thuế rời khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, những doanh nghiệp thường hay di dời địa chỉ kinh doanh… cần lưu ý điểm này, cần tra soát có nợ thuế hay không để tránh tình trạng khi ra đến cửa khẩu thì không xuất cảnh được vì nợ thuế chỉ vài trăm, vài triệu đồng.