Hàng loạt cá nhân nợ thuế tiền triệu bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Nguyễn Văn Kim, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nguyễn Kim không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký có số thuế nợ quá hạn nộp tính đến ngày 18.11.2025 là hơn 9,2 triệu đồng. Ông Nguyễn Trung Anh, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Vũng Tàu, nợ thuế, tiền chậm nộp hơn 2,1 triệu đồng. Tương tự, ông Đỗ Đình Minh, người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thiên Kiên Quốc nợ hơn 12,5 triệu đồng; ông Nguyễn Ngọc Duy Cường, người đại diện Công ty TNHH vật liệu xây dựng Duy Cường có số nợ thuế, tiền chậm nộp hơn 7,8 triệu đồng… Từ đầu tháng 11 đến nay, cơ quan thuế công bố hàng trăm thông báo tạm xuất cảnh đối với cá nhân, người đại diện pháp luật của công ty còn nợ thuế.

Theo quy định tại Điều 55 luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trong thời hạn ghi trên thông báo hoặc trong hồ sơ khai thuế. Trường hợp chậm nộp, kể từ ngày tiếp theo ngày hết hạn nộp thuế, người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp theo Điều 59 của Luật này. Nếu sau khi cơ quan thuế đã thông báo mà người nộp thuế vẫn không tự giác thực hiện, thì theo Điều 124 luật Quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế có quyền ban hành quyết định cưỡng chế nhằm thu hồi nợ thuế, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Các biện pháp cưỡng chế đang được áp dụng bao gồm trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của người nộp thuế tại ngân hàng, kho bạc; khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của người nộp thuế (áp dụng với cá nhân có thu nhập cố định); đề nghị cơ quan hải quan cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên; thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.