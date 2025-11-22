Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Gần 3.000 doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế 'khủng'

Thanh Xuân
22/11/2025 08:44 GMT+7

Thuế TP.HCM vừa công bố danh sách 2.827 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế hơn 7.965 tỉ đồng tính đến thời điểm tháng 10. Trong đó, các doanh nghiệp liên quan lĩnh vực bất động sản có số nợ thuế ở mức cao.

Theo danh sách trên, Công ty CP Phát triển Địa ốc Sông Tiên có số nợ thuế lớn nhất, với hơn 1.100 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 8 nợ hơn 150 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nợ hơn 146 tỉ đồng; Công ty TNHH Xây dựng bất động sản Hưng Phát nợ hơn 133 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư xây dựng công nghiệp Nam Kim nợ hơn 115 tỉ đồng; Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 99 tỉ đồng; Công ty CP BCG Land nợ hơn 73 tỉ đồng…

Gần 3.000 doanh nghiệp tại TP.HCM nợ thuế 'khủng'- Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp nợ thuế khủng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong danh sách còn có những tên doanh nghiệp "có tiếng" nợ thuế khủng như Công ty TNHH MTV cây trồng TP.HCM nợ 343 tỉ đồng; Công ty CP Thương mại - Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Bách Khoa nợ 249 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn Asanzo nợ hơn 56 tỉ đồng; Tổng công ty lương thực miền Nam - Công ty cổ phần nợ hơn 93 tỉ đồng…

Ngoài ra, danh sách nợ thuế lần này xuất hiện một số đơn vị nợ thuế hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng (Ngân hàng TMCP Việt Hoa, Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam), các trường học, cơ quan báo chí…

Bên cạnh đó, Thuế cơ sở 21 cũng công khai danh sách 597 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thuộc ngân sách tính đến cuối tháng 10 hơn 155 tỉ đồng; Thuế cơ sở 28 công bố 57 người nộp thuế nợ hơn 86,9 tỉ đồng; Thuế cơ sở 27 công bố 63 người nộp thuế nợ hơn 27 tỉ đồng…

