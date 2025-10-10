Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Doanh nghiệp

Lãnh đạo nhiều công ty giải trí bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế

Thanh Xuân
Thanh Xuân
10/10/2025 14:35 GMT+7

Thuế TP.HCM gần đây liên tục ra thông báo áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế đối với các trường hợp cá nhân, doanh nghiệp đang nợ thuế.

Thuế cơ sở 11 (TP.HCM) thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật Công ty TNHH game Giải trí Cục kẹo (214 Nguyễn Thị Nhỏ, P.Minh Phụng, TP.HCM). Hiện công ty này đang nợ tiền lệ phí môn bài, tiền chậm nộp với số tiền lên 2,746 triệu đồng. Sau 30 ngày kể từ ngày phát hành thông báo, công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định đối với người đại diện pháp luật (bà Trịnh Thị Hồng Nhung).

Người đại diện công ty game, giải trí sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế- Ảnh 1.

Cơ quan thuế công bố hàng loạt thông tin cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế

ẢNH: NGỌC THẠCH

Trong lĩnh vực giải trí còn có Doanh nghiệp tư nhân trò chơi điện tử (89 Trần Quý, P.Minh Phụng, TP.HCM) nợ hơn 3,3 triệu đồng. Cơ quan thuế thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật Lâm Vinh trong trường hợp 30 ngày kể từ phát hành thông báo chưa nộp thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng ra hàng loạt quyết định đối với người đại diện pháp luật công ty với mức nợ thuế từ vài triệu đồng trở lên. Chẳng hạn, Công ty TNHH KHách sạn Ngân Kiều (cùng địa chỉ với khách sạn Ngân Kiều mà Sacombank rao bán tài sản xử lý nợ xấu) nợ hơn 15,7 triệu đồng. Người đại diện pháp luật của công ty là ông Cao Mã Phong. Công ty TNHH Kim Tường Phát nợ hơn 4,058 tỉ đồng tiền thuế, tiền chậm nộp và bà Phan Thị Mỹ Vân làm đại diện pháp luật.

Không những người đại diện doanh nghiệp mà nhiều cá nhân nợ tiền thuế cũng sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, bà Cao Thị Hoài Trinh nợ hơn 60 triệu đồng, ông Lu Sìu Quân nợ hơn 53 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Hoa Hiên nợ 581 triệu đồng…

Cơ quan thuế cũng thực hiện chuyển công văn Phòng đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP.HCM) đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi đã áp dụng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản nhưng vẫn chưa thu hồi được tiền thuế với Công ty TNHH Thương mại Bát Phong, Doanh nghiệp tư nhân Kiều Vinh…

