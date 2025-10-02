Doanh nghiệp giải trí nợ thuế nhiều nhất là ai?

Các doanh nghiệp bất động sản có số nợ thuế nhiều trong danh sách. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành nợ hơn 95,39 tỉ đồng, Công ty TNHH Xây dựng, đầu tư và kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh nợ hơn 40,37 tỉ đồng, Công ty CP Phát triển nhà Thủ Thiêm nợ hơn 30,1 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach nợ 28,3 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ Đất Xanh miền Nam nợ 16 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ City Real nợ 14,6 tỉ đồng…

Nhiều doanh nghiệp giải trí nợ thuế khủng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong nhóm doanh nghiệp giải trí, nợ thuế lớn đứng đầu là Công ty CP Điền Quân Group nợ hơn 29,3 tỉ đồng, Công ty CP giải trí số Điền Quân Network nợ hơn 24,4 tỉ đồng, Công ty CP Giải trí số Điền Quân Network (HTKD) nợ hơn 20,97 tỉ đồng. Ngoài ra, còn có các công ty khác như Công ty CP Dịch vụ phim Ảnh con ong nợ hơn 8,1 tỉ đồng, Công ty TNHH Quảng cáo - truyền thông Tấm và Cám nợ 1,1 tỉ đồng, Công ty TNHH Phim Ivonk nợ hơn 1 tỉ đồng, Công ty TNHH Thương mại, dịch vụ và âm nhạc Omely nợ 981 triệu đồng, Công ty TNHH Phim Đa Sắc nợ 588 triệu đồng...

Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải cũng nợ tiền thuế khá lớn. Chẳng hạn, Công ty CP Hưng Đạo Container (được chuyển đổi từ Công ty TNHH cơ khí Container Vận tải Thương) nợ hơn 38 tỉ đồng, Công ty CP Lime logistics nợ hơn 7 tỉ đồng, Công ty TNHH vận tải liên hiệp Huy Hoàng nợ hơn 5 tỉ đồng…