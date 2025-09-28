Choáng: Có cá nhân nợ thuế hơn 158 tỉ đồng

Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng Việt Hàn - Sài Gòn nợ hơn 467 tỉ đồng. Kế đến, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ thuế hơn 246 tỉ đồng; Công ty CP Tập đoàn NRC nợ 126,1 tỉ đồng; Công ty CP Thái Sơn E&C nợ hơn 109,6 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ 88,7 tỉ đồng; Công ty CP dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ hơn 66,3 tỉ đồng; Công ty TNHH MTV Đào tạo nghề Trương Anh nợ hơn 62 tỉ đồng tiền thuế; Công ty CP Thanh Niên nợ hơn 52,6 tỉ đồng…

Hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngoài ra, trong danh sách nợ thuế lần này còn có một số doanh nghiệp trong lĩnh vực nhà hàng, dịch vụ giải trí… Chẳng hạn, Công ty TNHH MTV thiết bị truyền thông và quảng cáo Đoàn Việt nợ hơn 23,6 tỉ đồng, Công ty CP truyền thông và quảng cáo Đoàn Gia nợ 8,1 tỉ đồng, Công ty TNHH Dịch vụ massage Zeus nợ hơn 8,8 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV Bếp Nhà Lục Tỉnh nợ hơn 6,2 tỉ đồng, Công ty TNHH Ẩm thực Bếp Nhà Xứ Quảng - chi nhánh quận 1 nợ hơn 5,2 tỉ đồng, Công ty truyền thông giải trí IPMM nợ hơn 4,8 tỉ đồng, Doanh nghiệp tư nhân Phim Đào Thu nợ 2,3 tỉ đồng...

Đặc biệt, trong danh sách nợ thuế này xuất hiện tên cá nhân nợ thuế "khủng". Chẳng hạn, bà Võ Thị Ngọc Phượng (địa chỉ 88 Đồng Khởi, P.Sài Gòn) nợ hơn 158,9 tỉ đồng; ông Lâm Phước Hải (80 Đông Du, P.Sài Gòn) nợ hơn 23,2 tỉ đồng; bà Hồ Thị Lài nợ hơn 941 triệu đồng; Thạch Lê Anh nợ hơn 889 triệu đồng; ông Nguyễn Quang Cường nợ hơn 862 triệu đồng; Đăng Thị Thiệp nợ 836 triệu đồng; Trần Thị Bé nợ 786 triệu đồng…