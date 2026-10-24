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    Bắt được 1 trong số 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 sau 3 ngày lẩn trốn

    Kỳ Nam
    Kỳ Nam
    Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (Khánh Hòa), bị bắt tại xã Nam Khánh Vĩnh vào rạng sáng 24.10 khi đi xe qua quốc lộ 27C.

    Sáng 24.10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, trong lúc kiểm tra một xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện Cường.

    Bắt được 1 phạm nhân trốn trại A2 sau 3 ngày lẩn trốn - Ảnh 1.

    Công an Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường, phạm nhân trốn Trại giam A2

    ẢNH: CAKH

    Trước đó, Cường lên xe khách tại đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi phương tiện đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, xác định Cường là phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ngày 21.10 nên tiến hành bắt giữ.

    Theo hồ sơ vụ việc, Cường (32 tuổi) đang chấp hành án tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Chiều 21.10, khi đang lao động tại Đội 43, Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), Cường cùng 3 phạm nhân khác lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

    Bắt được 1 phạm nhân trốn trại A2 sau 3 ngày lẩn trốn - Ảnh 2.

    Lê Văn Cường bị Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ

    ẢNH: CSGT

    Bắt được 1 trong số 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 sau 3 ngày lẩn trốn

    Ba phạm nhân còn lại đang lẩn trốn gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Ngày 22.10, Giám thị Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân trốn trại nói trên.

    Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa huy động nhiều lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương tổ chức truy bắt. Lực lượng chức năng triển khai chốt chặn trên nhiều tuyến đường, tăng cường tuần tra, kiểm tra các khu vực cả ngày lẫn đêm nhằm truy tìm các phạm nhân bỏ trốn, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

    Hiện lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm 3 phạm nhân còn lại.

    Theo thông báo truy nã, người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất theo quy định. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận đối tượng, cần thông báo cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại: 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.

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    Truy bắt 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 ở Khánh Hòa

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