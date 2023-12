Bắt đường dây diễn viên, hoa khôi, người mẫu bán dâm cho đại gia TP.HCM

Ngày 31.12, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện băng nhóm hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng do Hồ Thị Hạnh, 23 tuổi, cầm đầu, liên quan diễn viên, hoa khôi, người mẫu bán dâm cho đại gia TP.HCM.

Hạnh (bên trái) và Liên CTV

PC02 Công an TP.HCM cho biết, Hạnh xây dựng hình tượng cô gái trẻ thành đạt trên mạng xã hội với nhiều lượt theo dõi, thường xuyên phơi bày, phô trương cuộc sống sang chảnh, check in, du lịch tại những nơi nổi tiếng, mua sắm đồ hiệu đắt tiền nhằm chiêu dụ các cô gái trẻ lười lao động, hám lợi, lôi kéo họ tham gia vào đường dây mại dâm do Hạnh điều hành.

Tính đến thời điểm bị cơ quan công an phát hiện, Hạnh khai đã quản lý hơn 30 gái bán dâm, trong đó có các hot girl, sinh viên, hoa hậu, diễn viên điện ảnh, người mẫu ảnh nổi tiếng... với giá bán dâm từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt.

Đến ngày 27.12, PC02 Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp cùng Công an Q.5, Công an Q.10 tiến hành kiểm tra 2 khách sạn trên địa bàn Q.5 và Q.10; đồng thời tạm giữ nghi phạm Hồ Thị Hạnh cùng đồng phạm là Đậu Thị Liên có hành vi môi giới cho 4 gái bán dâm đến khách sạn để bán dâm cho khách.

Cụ thể, công an kiểm tra, phát hiện tại phòng 506 và 507 khách sạn Athena số 280 Tô Hiến Thành, P.15, Q.10 có V.N.T.M.U (23 tuổi, là người mẫu ảnh) và T.T.H (28 tuổi, hoa khôi một cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam) đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 50 triệu đồng/lượt.

Kiểm tra, phát hiện tại phòng 101 và 302 khách sạn Bonita số 570 Trần Hưng Đạo, P.2, Q.5 phát hiện 2 hotgirl (trong đó một người hiện là sinh viên một trường đại học, một người là hot girl) bán dâm với giá 14 triệu đồng/lượt.

Tại cơ quan công an, 4 cô gái bán dâm khai được Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên môi giới đi bán dâm tại khách sạn Athena và Bonita với giá từ 14 triệu đồng đến 50 triệu đồng/lượt.

Hạnh và Liên khai nhận liên hệ với nhiều cô gái trẻ đẹp là sinh viên, hot girl, hoa khôi, diễn viên, người mẫu ảnh sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm có kèm bài báo lăng xê cho khách mua dâm nhằm tăng giá bán dâm và tạo cuốn hút cho khách mua dâm.

Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh, Liên được hưởng từ 4 triệu đồng đến 15 triệu đồng/lần. Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh và Liên khai còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 25 triệu đồng đến 50 triệu đồng cho các đại gia ở TP.HCM.

Ngày 29.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tạm giữ Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên về hành vi môi giới mại dâm.