Cơ trưởng hàng không cầm đầu đường dây mại dâm ngàn đô

Tiếp tục cao điểm trấn áp tội phạm dịp tết

Triệt phá đường dây mại dâm ngàn đô do cơ trưởng hàng không cầm đầu là kết quả thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2024 trên địa bàn TPHCM.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ, công an quận, huyện, TP.Thủ Đức thuộc Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; quyết tâm triệt xóa các băng nhóm tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng.