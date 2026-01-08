Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt Facebooker Hồng Thái Hoàng

Trần Cường
08/01/2026 19:40 GMT+7

Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái, hay còn được biết đến là Facebooker Hồng Thái Hoàng.

Tối 8.1, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (46 tuổi, trú xã Bình Minh, Hà Nội) về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 bộ luật Hình sự.

Bắt Facebooker Hồng Thái Hoàng- Ảnh 1.

Công an Hà Nội lấy lời khai đối với Hoàng Thị Hồng Thái

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo Công an Hà Nội, các quyết định và lệnh tố tụng đối với Hoàng Thị Hồng Thái đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND Hà Nội phê chuẩn.

Công an Hà Nội cho biết, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Thị Hồng Thái có tài khoản Facebook là Hồng Thái Hoàng với hơn 91.000 người theo dõi. Những bài viết trên trang cá nhân của Thái thu hút hàng nghìn lượt tương tác. 

Từ nhiều năm nay, Thái đã có hành vi đăng lại bài viết từ nhiều trang chính trị phản động, trong đó có trang của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Hoàng Thị Hồng Thái Facebooker Hồng Thái Hoàng phản động
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
