Bắt gần 1 tấn ma túy tuồn vào Việt Nam qua bưu chính, chuyển phát nhanh trong 2 năm

Chiều 22.5, Công an TP.Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy.

Hội nghị do thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì. Cùng dự có thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, lãnh đạo Cục Hải quan TP.Hà Nội và đại diện một số đơn vị bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì hội nghị NGUYỄN BÍCH

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian qua, tội phạm về ma túy lợi dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính để hoạt động diễn ra phức tạp. Trong 2 năm qua, cơ quan này đã phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện, bắt giữ 35 vụ, 57 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát quốc tế vào Việt Nam, thu giữ 931 kg ma túy tổng hợp các loại.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 15 vụ, 29 đối tượng, thu giữ 658 kg ma túy tổng hợp các loại.

Tội phạm lợi dụng sơ hở chuyển ma túy qua bưu chính, chuyển phát nhanh NGUYỄN BÍCH

Điển hình như ngày 19.5.2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội phối hợp với Cục Hải quan TP.Hà Nội phá 2 vụ, thu hơn 16 kg ma túy tổng hợp chuyển từ Ba Lan và Cộng hòa Liên Bang Đức về Việt Nam qua hình thức chuyển phát, bưu chính.

Gần đây nhất, ngày 4.5, PC04 Công an Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan phá chuyên án 184d, bắt 4 nghi phạm, thu gần 57 kg ma túy tổng hợp các loại được chuyển phát quốc tế từ Cộng hòa Séc và Hà Lan qua sân bay Nội Bài.

Gần 1 tấn ma túy các loại bị thu giữ trong 2 năm qua từ hình thức gửi bưu chính, chuyển phát nhanh từ người nước ngoài vào nước ta NGUYỄN BÍCH

Công an TP.Hà Nội cho hay, những kết quả kể trên đã góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, được Nhà nước và nhân dân đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; nêu ra những bài học kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất với các ngành, các cấp để tháo gỡ; đồng thời đề ra các biện pháp, những giải pháp trước mắt và lâu dài để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lợi dụng dịch vụ chuyển phát và bưu chính để hoạt động phạm tội về ma túy.