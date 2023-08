Bắt gặp siêu bán tải Ford F-350 2017 duy nhất tại Việt Nam

Chiếc Ford F-350 này được đưa về Việt Nam vào năm 2018 đã nhanh chóng thu hút giới mê xe bởi dòng siêu bán tải này khá hiếm người chơi. Với kích thước khổng lồ, Ford F-350 Super Duty thực sự chỉ hợp với những con đường lớn. Việc di chuyển trong các thành phố đông đúc như Hà Nội hay TP. HCM có thể gặp nhiều khó khăn.



Ford F-350 Super Duty, dòng xe bán tải có kích thước lớn nhất tại Mỹ

Super Duty là tên phiên bản dựa trên các mẫu pick-up F-series của Ford bắt đầu từ phiên bản nhỏ nhất F-250. Những dòng xe Super Duty nổi tiếng với khả năng chuyên chở ấn tượng cùng thân hình đồ sộ tưng ứng.

Về ngoại hình, xe có phần hốc bánh to hơn và sở hữu 4 bánh phía sau, cùng với bề ngang phần thùng cũng to hơn so với phiên bản thông thường. Các chi tiết khác như phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt có hai thanh crôm kích thước lớn cùng hệ thống đèn chiếu sáng LED hiện đại.

Hệ thống bánh sau trên Ford F-350 Super Duty dùng bánh đôi để có thể tải nặng



Nội thất F-350 Super Duty Limited Crew Cab có những chi tiết sang trọng như phần táp-lô, ghế, tựa tay... bọc da cao cấp, điểm thêm những khu vực mạ crôm sáng bóng.

Các trang thiết bị tiêu chuẩn trên Ford F-350 SuperDuty Limited khá đầy đủ với đèn pha full-LED, cảnh báo điểm mù, cửa sổ trời panorama, khởi động từ xa, hệ thống giải trí SYNC 3 với 10 loa Bang Olufsen công suất 1.000 watt, sưởi ghế sau và chế độ gài cầu.

Nội thất Ford F-350 Super Duty thiết kế sang trọng và cao cấp



Dưới nắp ca-pô Ford F-350 Super Duty có động cơ diesel (dầu) V8 dung tích 6,7 lít Power Stroke tăng áp, tạo ra công suất 440 mã lực và mô-men xoắn 1.254 Nm tại vòng tua thấp, chỉ 1.800 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Với sức mạnh như vậy, chiếc bán tải cỡ lớn này có khả năng kéo hơn 14 tấn hàng.

Nhằm giúp việc điều khiển chiếc bán tải "quái thú" này trở nên dễ dàng hơn, Ford F-350 sở hữu hệ thống lái biến thiên có thể tự động thay đổi tỷ số truyền lái tùy vào dải tốc độ. Ngoài ra, chiếc xe nhập về Việt Nam cũng có thêm gói tùy chọn Offroad FX4 bao gồm các tính năng hỗ trợ xuống dốc, giảm xóc được tinh chỉnh, thêm hộp số phụ, tấm chắn gầm và logo FX4 ở thùng sau.

Kích thước lớn nên Ford F-350 Super Duty có không gian nội thất rất rộng rãi



Tại thị trường Mỹ, Ford F-350 Super Duty Limited CrewCab có giá bán khoảng 84.000 USD (tương đương khoảng gần 2 tỉ đồng).