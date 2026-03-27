Bắt giam 4 người của phòng khám phụ sản Helia ‘vẽ’ bệnh để ‘cắt cổ’ khách hàng

Theo Công an TP.Hà Nội, sau khi phát hiện dấu hiệu sai phạm tại Công ty TNHH quốc tế Helia (địa chỉ tại số 11 phố Hàng Chuối, P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngày 18.3, cơ quan này đã phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất đối với Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia trực thuộc doanh nghiệp này.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện cơ sở có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm sức khỏe người dân.

Cụ thể, phòng khám đã thổi phồng việc quảng cáo về điều trị nhanh khỏi, dứt điểm nhằm thu hút ở người bệnh với chi phí rẻ, nhưng khi khách hàng trực tiếp đến khám thì cố tình đưa ra các kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh để gây tâm lý lo sợ cho khách hàng.

Từ đó, phòng khám sử dụng các nhân viên “giả danh” bác sĩ để “vẽ” bệnh nhằm bán các gói dịch vụ giá “cắt cổ”, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh.

Công an TP.Hà Nội xác định trong thời gian ngắn, các đối tượng đã thu lợi bất chính lên đến hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu được, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP.Hà Nội, vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng một số cơ sở y tế tư nhân lợi dụng kẽ hở trong quản lý nhà nước, sử dụng nhân sự không đủ điều kiện hành nghề, giả danh bác sỹ để lừa đảo, xâm hại quyền lợi và sức khỏe của người dân.

Công an TP.Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh, chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở có uy tín, kiểm tra lại các thông tin được quảng cáo.

