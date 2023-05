Bắt giam bị can giao cấu với bé gái 15 tuổi quen qua mạng xã hội

Ngày 23.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Danh (19 tuổi, ngụ xã An Phú Thuận, H.Châu Thành, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 đến đến 16 tuổi. Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Quốc Danh tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, thông qua mạng xã hội Facebook, khoảng tháng 2.2023, Danh làm quen với em N. (15 tuổi, ngụ H.Mang Thít). Đến ngày 30.4, cả 2 hẹn gặp nhau tại nhà N. rồi nảy sinh tình cảm yêu thương, sau đó Danh ngủ lại đêm ở nhà N. đến sáng 1.5 mới về.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ ngày 2.5, N. nhắn tin rủ Danh đến nhà chơi khi không có người lớn ở nhà. Danh chạy xe máy từ Đồng Tháp qua Vĩnh Long đến nhà N. ngủ lại đêm và cả 2 quan hệ tình dục với nhau 2 lần. Đến giữa đêm 2.5, gia đình em N. đi làm về, phát hiện vụ việc liền đến cơ quan công an trình báo.

Qua làm việc, Danh thừa nhận quen biết với N. qua mạng xã hội Facebook chưa được 2 tháng. Tuy nhiên, qua lần đầu gặp gỡ đầu tiên thì cả 2 đã yêu nhau và đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật như trên.

Vụ giao cấu với người từ đủ 13 đến đến 16 tuổi trên đang được Công an H.Mang Thít củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.