Bắt giam bị can lấy tiền 'chạy án' rồi chặn liên lạc

Ngày 10.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Bố Trạch (Quảng Bình) tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Bắt (37 tuổi, trú xã Tạ An Khương Đông, H.Đầm Dơi, Cà Mau; tạm trú tại P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trương Văn Bắt tại cơ quan công an ẢNH: THANH LỘC

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trương Văn Bắt tự xưng có mối quan hệ quen biết với cán bộ thụ lý các vụ án.

Từ khoảng tháng 12.2023 đến tháng 4.2024, lợi dụng nhu cầu muốn xin giảm án hoặc xem xét được tại ngoại cho người thân (đang bị tạm giam và thi hành án tại phía nam) của một số bị hại, Bắt đưa thông tin có quan hệ, quen biết với một số người có chức vụ để tạo vỏ bọc tin tưởng rồi yêu cầu chuyển tiền.

Đến thời hạn đã hứa hẹn, Bắt tìm lý do trì hoãn, yêu cầu bị hại tiếp tục chuyển tiền để lo “chạy án”. Khi các bị hại đòi lại tiền, Bắt không trả và chặn liên lạc.

Tổng số tiền Bắt nhận từ các bị hại là 645 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 4 bị hại tại H.Bố Trạch (Quảng Bình). Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.