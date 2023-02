Bắt Giám đốc Công ty đăng kiểm Bắc Kạn 97-01D và 4 thuộc cấp

Ngày 31.1, Công an H.Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Văn Ngân (giám đốc), Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền (2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V) về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, công an cũng bắt tạm giam 10 đăng kiểm viên của trung tâm này để điều tra về cùng tội danh.