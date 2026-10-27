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    Bắt Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng

    Trần Cường
    Trần Cường
    Ông Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của khách hàng.

    Ngày 27.10, Công an TP.Bắc Ninh cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Quang, Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

    Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Quang đã được viện KSND cùng cấp phê chuẩn và được tống đạt theo quy định.

    Bắt Giám đốc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng - Ảnh 1.

    Bị can Dương Văn Quang

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Quang là luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.Bắc Ninh. Quá trình tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, ông Quang đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất, nhằm yêu cầu khách hàng nhiều lần giao tiền.

    Sau khi nhận tiền, ông Quang không thực hiện theo nội dung đã cam kết trong hợp đồng dịch vụ pháp lý, mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

    Cảnh sát xác định ông Quang đã chiếm đoạt tổng 5,25 tỉ đồng của bị hại.

    Công an TP.Bắc Ninh đang mở rộng điều tra vụ án, đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng, giao tiền cho Dương Văn Quang hoặc Công ty luật TNHH An Tâm Phúc, nghi ngờ bị chiếm đoạt tài sản, cũng như những người biết thông tin liên quan đến vụ án liên hệ với điều tra viên Nguyễn Thành Luân theo số điện thoại 0963898113 để được hướng dẫn, giải quyết.

    Công an TP.Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, để ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý, tạo dựng lòng tin, sau đó đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

    Khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về tổ chức hành nghề luật sư, người trực tiếp tư vấn; kiểm tra nội dung hợp đồng, phạm vi công việc, mức phí và các điều kiện thanh toán.

    Mọi giao dịch liên quan đến tiền, tài sản phải có chứng từ rõ ràng và được lưu giữ đầy đủ.

    Đặc biệt, người dân cần cảnh giác trước những lời hứa hẹn "bao kết quả", cam kết có thể tác động đến cơ quan có thẩm quyền, hoặc yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do không rõ ràng.

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