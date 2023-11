Bắt giám đốc lập công ty để lừa đảo 'chạy' giấy tờ nhà đất

Trưa 14.11, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Việt (37 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo điều tra, Việt không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Để tạo vỏ bọc khiến người khác tin tưởng đưa tiền, năm 2020, Phạm Xuân Việt thành lập Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngân Việt Thiện (trụ sở tại đường Hòa An 2, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) do Việt làm Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

Bị can Phạm Xuân Việt bị khởi tố, tạm giam NGUYỄN TÚ

Việt "nổ" có khả năng giải quyết hồ sơ, thủ tục đất đai như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Từ tháng 5.2020 đến tháng 10.2020, Việt đã lừa đảo nhiều người cần giải quyết giấy tờ với tổng số tiền 400 triệu đồng.

Nhiều bị hại đã tố cáo Việt đến Công an Q.Thanh Khê, mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục nhận được các phản ánh, tố giác về việc bị can Phạm Xuân Việt lừa đảo với nhiều hình thức khác.

Công an Q.Thanh Khê xác định, tuy thành lập công ty với ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, dịch vụ tư vấn, môi giới bất động sản… nhưng công ty của Việt không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Do đó, bên cạnh khởi tố, bắt tạm giam Phạm Xuân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Thanh Khê tiếp tục mở rộng vụ án, thông báo tìm kiếm thêm các bị hại để hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.