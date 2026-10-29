Bắt giám đốc trung tâm Anh ngữ ở Đà Nẵng dạy chương trình phổ thông trái phép

Ngày 29.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi, ở đường Hải Phòng, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 bộ luật Hình sự.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân ẢNH: CTV

Theo cơ quan điều tra, Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân do ông Tư thành lập, được Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp phép đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi. Trung tâm không được cấp phép giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông và liên kết giáo dục, đào tạo với nước ngoài.

Dù vậy, ông Tư vẫn tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy cho học sinh từ 5 - 16 tuổi. Học sinh học 5 ngày/tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày 2 buổi sáng và chiều. Mức học phí được thu từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, ông Tư sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm che giấu tình trạng pháp lý của Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, đồng thời đưa ra thông tin sai sự thật, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy để tạo lòng tin với phụ huynh. Từ đó, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường theo chương trình giáo dục phổ thông để chuyển sang học chương trình Prinberk Academy tại trung tâm, dẫn đến vi phạm luật Giáo dục năm 2019.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND thành phố Đà Nẵng phê chuẩn.

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị phụ huynh có con theo học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên, chủ động liên hệ cơ quan điều tra tại địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng hoặc điều tra viên Lê Kim Thành Công, số điện thoại 0938.327.594, để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.

Trong thời hạn điều tra, nếu không có người đến trình báo, cơ quan điều tra sẽ giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.