Bắt giam nghi phạm đẩy bạn gái ngã chấn thương sọ não dẫn đến tử vong

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai chiều 16.6 đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tùng (30 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Theo điều tra bước đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, nạn nhân trong vụ việc này là chị Đ.T.K.L, trú tại TP.Lào Cai, và là bạn gái của Phạm Văn Tùng.

Trước đó, tối 15.3, Tùng đón bạn gái từ bến xe trung tâm TP.Lào Cai về nhà riêng ở P.Xuân Tăng. Khoảng 22 giờ cùng ngày, Tùng đưa chị L. đi ăn cùng em họ và có uống rượu.

Rạng sáng 16.3, Tùng và chị L. có mâu thuẫn tình cảm. Sau đó, Tùng chửi bới, tát chị L. và đẩy ngã nạn nhân từ trên giường xuống nền nhà. Cú ngã này khiến chị L. thái hôn mê, mất nhận thức vào chiều 16.3. Khi phát hiện sức khỏe chị L. có dấu hiệu bất thường, Tùng đã cùng người nhà đưa bạn gái vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai sau đó thông báo cho chú ruột của nạn nhân.





Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, chị L. được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não kín và tiếp tục được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 27.3, chị L. đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai cho biết, trước đó, ngày 15.6, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết quả giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân Đ.T.K.L là do “chấn thương sọ não không hồi phục”.

Trong ngày 15.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự điều tra về cái chết của chị L., đồng thời đưa nghi phạm tới thực nghiệm hiện trường.

Cũng theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Lào Cai, nghi phạm Tùng sẽ bị tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra.