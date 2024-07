Bắt giam nhân viên ngân hàng câu kết với người Campuchia chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng

Ngày 26.7, Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Q.Gò Vấp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Gia (33 tuổi, ở Q.Gò Vấp; là nhân viên phòng giao dịch của một ngân hàng ở TP.HCM) và Tan Cheng Khung (38 tuổi, quốc tịch Campuchia, lưu trú Q.4) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, các phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Bị can Lương Hoàng Gia chỉ điểm vị trí ném điện thoại phi tang dấu vết chuyển tiền chiếm đoạt CTV

Trước đó, ngày 24.5, người phụ nữ tên N.T.T.T là khách hàng vay vốn của phòng giao dịch ngân hàng nói trên tố giác Gia có hành vi chiếm quyền đăng nhập tài khoản, chiếm đoạt gần 8 tỉ đồng.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng vay vì nợ nần

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an Q.Gò Vấp lên kế hoạch điều tra, làm rõ hành vi phạm tội đối với Gia. Làm việc với công an, bước đầu, Gia không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội, che giấu thông tin đồng phạm. Tuy nhiên, sau 4 ngày đấu tranh, Gia đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo điều tra của Công an Q.Gò Vấp, bị can Gia là chuyên viên bộ phận tín dụng, phụ trách hồ sơ vay vốn của phòng giao dịch ngân hàng nói trên. Khi được giao giải quyết hồ sơ thế chấp nhà mặt tiền đường Phạm Văn Chiêu (P.14, Q.Gò Vấp) để vay 8 tỉ đồng của bà T., Gia đã làm thủ tục mở tài khoản để khách nhận tiền giải ngân. Gia biết rõ khi hoàn thành thủ tục đăng bộ sang tên tài sản thế chấp thì khách hàng sẽ được nhận 8 tỉ đồng.

Do nợ nần, bị can Gia đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng. Khi thấy bà T. không rành công nghệ, Gia dẫn dụ mở tài khoản ngân hàng, đăng ký app trên điện thoại di động.

Sau đó, Gia lợi dụng việc tư vấn đã hướng dẫn khách sử dụng dịch vụ internet banking để lấy thông tin về tài khoản đăng nhập và mật khẩu. Bị can này ghi nhớ lại tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập vào tài khoản, sau đó đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại của Gia.

Câu kết với người Campuchia để chuyển tiền nhằm xóa dấu vết dòng tiền

Chưa dừng lại ở đó, sau khi chiếm đoạt được tài khoản bà T., bị can Gia liên hệ với một người Campuchia tên Ken, để chuyển tiền 16 lần tổng cộng gần 8 tỉ đồng từ tài khoản bà T. vào các tài khoản do các đối tượng này quản lý, sau đó Ken chuyển tiền ngược lại vào số tài khoản bên Gia nhằm xóa dấu vết dòng tiền.

Bị can Tan Cheng Khung chỉ vị trí ném điện thoại phi tang CTV

Nhóm này chuyên mua các tài khoản cá nhân là người Việt Nam nhưng do các đối tượng ở Campuchia đang sử dụng, quản lý. Do hỗ trợ việc chuyển tiền nên Ken được Gia trả phí 1,2 tỉ đồng.

Qua điều tra, công an nhanh chóng xác định được đồng phạm của Gia đã đến ngân hàng, rút tiền. Để che giấu thân phận của mình, Ken đi bộ gần 1km để rút chuyển tiền, sau khi giao dịch xong Ken cũng vứt bỏ điện thoại xóa dấu vết. Gây án xong, Gia và Ken đều vứt điện thoại để xóa dấu vết.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, với quyết tâm truy bắt được đối tượng, sáng 7.6, lực lượng công an phát hiện đồng phạm của Gia đang lưu thông trên đường Trường Sơn (P.2, Q.Tân Bình) nên mời về trụ sở công an làm việc.

Người này khai, danh tính Tan Cheng Khung, tên gọi khác là Ken. Ban đầu, Tan Cheng Khung quanh co, nói không quen biết với Gia. Nhưng công an đã đưa ra nhiều bằng chứng, cuối cùng Tan Cheng Khung thừa nhận bàn bạc, đồng ý giúp Gia chiếm đoạt khoảng 8 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của bà T. và được hưởng lợi 1,2 tỉ đồng.

Số tiền này Tan Cheng Khung trả công cho các đối tượng ở Campuchia 400 triệu đồng, 25 triệu đồng tiền phí, 775 triệu được chuyển vào tài khoản của bạn gái Tan Cheng Khung.

Đến nay, công an thu hồi được hơn 3 tỉ đồng do Tan Cheng Khung và Gia chiếm đoạt của khách hàng. Hiện Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Q.Gò Vấp đang tiếp tục xác minh các tài khoản nhận tiền để thu hồi số tiền còn lại.