TP.HCM: Công an Q.Gò Vấp truy tìm kẻ lừa chạy án, chiếm đoạt 300 triệu đồng

Ngày 17.6, Công an Q.Gò Vấp Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm Huỳnh Thanh Tâm (29 tuổi, thường trú ở xã Hưng Long, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) để điều tra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tâm tự giới thiệu là cán bộ Công an TP.HCM, hứa 'lo' cho nghi can không bị xử lý hình sự lấy 300 triệu đồng, sau đó cắt liên lạc.



Công an Q.Gò Vấp ra thông báo truy tìm Huỳnh Thanh Tâm THANH TUYỀN

Theo thông tin từ công an, tháng 3.2021, ông H.K.Th (28 tuổi, ở P.8, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đang bị cơ quan chức năng điều tra về hành vi cho vay nặng lãi. Do lo sợ bị xử lý hình sự, ông Th. có liên lạc người quen tên Trân (ở P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM) để tâm sự việc của ông Th. và nhờ giúp đỡ không bị khởi tố.

Thông qua Trân, Th. đã liên lạc và gặp người tự xưng tên Vỹ (tên thật là Huỳnh Thanh Tâm). Tâm giới thiệu làm ở Công an TP.HCM và quen biết ông Tuấn ở Đoàn Luật sư TP.HCM.

Ngày 3.3.2021, Tâm và Th. gặp nhau ở Q.8, Tâm hứa giúp ông Th. xử lý vụ việc êm xuôi trong vòng 3 ngày với giá là 300 triệu đồng.

Vì thời điểm này ông Th. đang bị công an mời làm việc, lo sợ bị bắt nên ông Th. đồng ý mức giá này.

Từ ngày 4.3 - 16.4.2021, Th. đã đưa cho Tâm 300 triệu đồng. Sau khi đưa tiền, Tâm chặn số liên lạc, phát hiện Tâm không lo gì cho mình nên Th. đã làm đơn tố giác gửi đến Công an Q.Gò Vấp. Tiếp nhận đơn, Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Q.Gò Vấp tiến hành xác minh nơi ở của Huỳnh Thanh Tâm thì không có mặt địa phương, không rõ đang ở đâu.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.Gò Vấp xác định Vỹ tên thật là Huỳnh Thanh Tâm, không công tác trong ngành công an, và hiện không có mặt ở địa phương nên ra thông báo truy tìm.

Nếu người dân phát hiện Huỳnh Thanh Tâm thì thông báo ngay cho Đội CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (địa chỉ: 584 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp), gặp thiếu tá Nguyễn Quốc Thái, số điện thoại 0903.112.611 để phối hợp giải quyết.