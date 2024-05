Khởi tố bị can 'dẫn đường' cho 2 kẻ giả danh công an, cướp tài sản

Ngày 27.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long), đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Tất Linh (40 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Linh là người dẫn đường, chỉ điểm cho 2 người khác giả danh công an, cướp tài sản ở địa phương.

Bị can Lê Minh Tất Linh tại cơ quan công an NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7.12.2023, Linh chạy xe máy đi trước, dẫn đường cho Phạm Thanh Quang (28 tuổi) và Nguyễn Phạm Văn Tài (25 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) đến tiệm game bắn cá ở ấp Hồi Thọ, xã Xuân Hiệp, H.Trà Ôn. Tại đây, Quang và Tài tự xưng công an, sau đó cướp hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động. Ngoài ra, cả hai bắt một người đàn ông trong tiệm game làm "con tin" chở đi.

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan vụ việc, trước đó, Công an H.Trà Ôn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hoài Phong (22 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Phong là người cung cấp súng cho Quang và Tài đi cướp tài sản.

Như vậy, sau quá trình điều tra, đến nay, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Quang, Tài, Linh và Phong về các hành vi cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bắt, giữ người trái pháp luật. Ngoài ra, Công an H.Trà Ôn còn khởi tố, nhưng cho tại ngoại để điều tra đối với 1 bị can khác có liên quan.

Vụ giả danh công an, cướp tài sản nêu trên đang được Công an H.Trà Ôn củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.