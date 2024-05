Khen thưởng nhân viên ngân hàng ngăn chặn vụ giả danh công an để lừa đảo

Sáng 25.5, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức khen thưởng chị Bùi Thị Thanh Truyền, giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV, chi nhánh H.Tuy An, vì đã kịp thời ngăn chặn giao dịch, giúp ông L.S.T (74 tuổi, ở xã An Nghiệp, H.Tuy An) tránh khỏi vụ lừa đảo, giả danh công an.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, tặng bằng khen cho chị Bùi Thị Thanh Truyền CÔNG AN PHÚ YÊN

Trước đó, ông L.S.T bị một người tự xưng là "đại tá công an, phó viện trưởng Viện KSND tối cao" gọi điện hăm dọa. Người này yêu cầu ông T. phải chuyển ngay 200 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng đã cung cấp để phục vụ điều tra vì đã tham gia rửa tiền 6,8 tỉ đồng, mua bán trái phép chất ma túy bị đồng bọn khai ra và "hứa" 2 ngày sau xác minh xong sẽ chuyển trả lại tiền.

Vì quá lo sợ nên vào khoảng 15 giờ ngày 20.5, ông T. đến trụ sở BIDV chi nhánh H.Tuy An để rút 200 triệu đồng chuyển vào tài khoản mà người này cung cấp.

Tại ngân hàng, chị Truyền thấy ông T. liên tục nghe điện thoại, tỏ ra lo lắng và run rẩy. Nghi vấn có dấu hiệu bị lừa đảo, chị Tuyền báo cáo giám đốc phòng giao dịch đề nghị Công an H.Tuy An hỗ trợ.

Sau khi được cán bộ Công an H.Tuy An giải thích, ông T. nhận biết thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo nên đã dừng việc chuyển khoản 200 triệu đồng.

Theo đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, hành động của chị Truyền có sức lan tỏa, đóng góp vào những gương "người tốt, việc tốt" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần tạo sự lan tỏa tinh thần phòng, chống tội phạm trong toàn dân.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Phú Yên cũng đưa ra cảnh báo người dân và khách hàng tuyệt đối không được cung cấp số tài khoản, mã OTP, mật khẩu và các giấy tờ tùy thân cho người lạ để tránh rơi vào cạm bẫy của các nghi can lừa đảo.