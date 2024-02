Giả danh công an tuần tra trên đường phố Quảng Ngãi

Tối 29.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an P.Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) đang điều tra để xử lý P.T.T. (24 tuổi, ở P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) về hành vi giả danh công an.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc tuần tra, lực lượng Công an P.Nghĩa Chánh phát hiện một nam thanh niên có dấu hiệu giả danh công an nên mời về trụ sở để làm việc. Cụ thể, người này mặc thường phục, đi xe máy có trang bị còi hú, đèn ưu tiên của lực lượng CSGT, mang theo gậy cao su, dây rút, tất (vớ) công an, mũ bảo hiểm và xe máy dán logo "an toàn giao thông"...

P.T.T. tại trụ sở công an CÔNG AN CUNG CẤP

Làm việc với công an, nam thanh niên khai tên là P.T.T. Đồng thời, T. khai nhận việc trang bị các vật dụng là để giả danh lực lượng công an tuần tra nhằm chặn người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi vi phạm giao thông. Trong thời gian giả danh công an, T. đã chặn 4 người dân ở TP.Quảng Ngãi để nhắc nhở.

Phương tiện P.T.T dùng để đi "tuần tra" có trang bị còi hú, đèn ưu tiên CÔNG AN CUNG CẤP

Công an P.Nghĩa Chánh thông báo đến người dân biết, để cảnh giác. Đồng thời, người dân nào đã bị P.T.T chặn xe hoặc có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên thì liên lạc ngay với công an để giải quyết.