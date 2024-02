Giao thông bát nháo trước chợ đầu mối Thủ Đức, một phụ nữ tử vong

Ngày 25.2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong, xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (chợ đầu mối Thủ Đức, P.Tam Bình). Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, chưa rõ danh tính (nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân).

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ rạng sáng cùng ngày. Khi các tiểu thương đang bán hàng, họ nghe tiếng động mạnh, chạy đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy bị ngã. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nhiều xe ba gác, xe máy qua lại.

Hiện trường vụ tai nạn TRẦN DUY KHÁNH

Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nhẹ, phần đầu xe bên trái bị bể và có dấu va quẹt, phương tiện nằm chắn giữa đường, nhiều rổ hàng, thực phẩm nông sản rơi vương vãi trên quốc lộ 1.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT Bình Triệu (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để điều tra vụ tai nạn.

Từ một số dấu vết hiện trường và thông tin các nhân chứng, lực lượng chức năng nhận định xe máy có xảy ra va chạm với phương tiện khác và phương tiện liên quan đã rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn cũng làm cho giao thông khu vực xảy ra ùn tắc gián đoạn. Đến 7 giờ 30, hiện trường vụ tai nạn được xử lý, giao thông ổn định trở lại.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn làm giao thông ùn tắc trên quốc lộ 1 TRẦN DUY KHÁNH

Trong sáng cùng ngày, theo ghi nhận của chúng tôi, quốc lộ 1 đoạn từ cầu vượt Gò Dưa đến quốc lộ 13 (trước chợ đầu mối Thủ Đức, thuộc P.Tam Bình và P.Hiệp Bình Phước) giao thông vô cùng bát nháo.

Cụ thể, các phương tiện nối đuôi nhau chạy ngược chiều, chở hàng cồng kềnh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, dừng, rẽ bất chợt để mua thực phẩm. Tình trạng giao thông hỗn loạn liên tục diễn ra và nhiều nhất từ chiều tối đến buổi sáng hôm sau.

7 giờ 40 cùng ngày, người phụ nữ chạy xe máy chở khoảng 30 túi thực phẩm nông sản chạy ra khỏi chợ rồi rẽ trái chạy ngược chiều về hướng cầu vượt Gò Dưa, nối đuôi theo đó là 3 phương tiện khác và 1 xe ba gác tự chế bán các loại nước giải khác. Bên cạnh đó, lòng lề đường quốc lộ 1 cũng bị lấn chiếm để bày bán hàng hóa.

Hiện trường vụ tai nạn chết người trước chợ đầu mối Thủ Đức sáng 25.2 TRẦN DUY KHÁNH

Anh Vũ Hướng (24 tuổi) cho hay: "Mỗi ngày tôi đều đi làm qua tuyến này. Vào buổi sáng mật độ phương tiện qua lại dày đặc. Điều đáng nói, lòng lề đường bị lấn chiếm, xe máy, ba gác chạy ngược chiều làm cho tuyến đường bị bó hẹp, dẫn đến kẹt xe, va quẹt, tai nạn giao thông".

Trong khi đó, một tiểu thương bán rau củ cho hay, khu vực này thường xuyên xảy ra va quẹt giao thông, nguyên nhân chủ yếu là do xe máy, xe ba gác chạy ngược chiều.

Trước đó, Thanh Niên từng nhiều lần phản ánh tình trạng giao thông bát nháo tại khu vực trước chợ đầu mối Thủ Đức. Đội CSGT Bình Triệu thường xuyên xử lý nhưng tình trạng này vẫn còn tiếp diễn.

Dưới đây là một số hình ảnh Thanh Niên ghi nhận trong sáng 25.2:

Các phương tiện chạy ngược chiều, dừng đỗ dưới đường trên quốc lộ 1 đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH

Dù biết vi phạm luật giao thông, nhưng nhiều người lấy lý do "không tiện đường quay lại" nên đi ngược chiều TRẦN DUY KHÁNH

Tình trạng xe máy chạy ngược chiều diễn ra thường xuyên, liên tục trước chợ đầu mối Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH

Buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, dừng đỗ mua hàng bất chấp nguy hiểm TRẦN DUY KHÁNH

Giao thông trước chợ vô cùng bát nháo TRẦN DUY KHÁNH

Các phương tiện nối đuôi nhau chạy ngược chiều TRẦN DUY KHÁNH

Xe ba gác đi ngược chiều và buôn bán ngay lòng đường. Việc này làm tuyến đường bị bó hẹp TRẦN DUY KHÁNH