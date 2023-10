Vụ chủ vựa trái cây bị trộm vàng, tử vong dưới cao tốc: Khởi tố 4 bị can

Ngày 28.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức cho biết đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Tấn Đạt (28 tuổi), Lê Chí Trung (33 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức) và hai đồng phạm để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời, Công an TP.Thủ Đức đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm một số tình tiết khác.

Nạn nhân trong vụ án là ông C.H.V (51 tuổi, ngụ P.Tam Bình, TP.Thủ Đức), chủ vựa trái cây nổi tiếng trong chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.

Đạt (áo đen) và Trung tại cơ quan công an C.T.V

Theo hồ sơ vụ việc, ông V. điều khiển ô tô màu đỏ BS 51G - 928.XX chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về Đồng Nai; lúc tới đoạn qua P.Phú Hữu (TP.Thủ Đức), ông V. dừng ô tô bên lề phải cao tốc để đi vệ sinh. Lúc này (rạng sáng 17.10), Đạt chở Trung bằng xe máy rảo trên cao tốc nói trên để tìm ô tô dừng đỗ nhằm trộm tài sản, thì thấy xe ông V. đang đậu. Trung xuống xe đi bộ qua bên kia đường cao tốc, tiếp cận xe ông V., lấy một túi xách rồi chạy về phía đồng bọn đang đứng chờ.

Khi ông V. phát hiện, đuổi theo thì ông bị lọt xuống khe đường cao tốc. Đến khoảng 9 giờ ngày 17.10, người dân khu vực phát hiện ông V. tử vong ở bãi đất trống dưới dạ cầu cao tốc.

Tại cơ quan công an, Đạt và Trung khai thấy ông V. bị rơi, nhóm này có quay lại quan sát rồi chạy đi.

Khi mở túi xách ra, nhóm này phát hiện bên trong có 1,6 triệu đồng và hai sợi dây chuyền bằng vàng cùng một mặt dây chuyền vàng (tổng cộng khoảng 18 lượng vàng).

Sau khi trộm, Đạt và Trung đưa hai sợi dây chuyền và mặt dây chuyền vàng cho hai đồng bọn khác mang đi bán. Hai đồng bọn biết là vàng mới trộm được, nhận nhiệm vụ đi bán và tiêu thụ. Hiện công an đã thu hồi được số vàng mà nhóm này trộm của ông V.