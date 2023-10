Trộm cắp, trốn truy nã ở nhiều tỉnh thành, sa lưới ở Đà Nẵng

Chiều 28.10, trung tá Phan Minh Viên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Hải Châu, cho biết vừa bắt được Lê Trọng Nhân (27 tuổi, ngụ tổ 12, P.Bình Hiên, Q.Hải Châu), là bị can bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an Q.Hải Châu phát hiện đối tượng giống với các đặc điểm nghi phạm bị truy nã, xuất hiện tại địa phương vào ngày 27.10, nên tiến hành xác minh.

Lê Trọng Nhân bị bắt tại TP.Đà Nẵng. NGUYỄN TÚ

Qua biện pháp nghiệp vụ, trưa 28.10, Công an Q.Hải Châu đã khống chế Lê Trọng Nhân tại kiệt 75 đường Lý Thái Tổ (P.Thạc Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Tiến hành đấu tranh với Nhân tại trụ sở cơ quan công an, Công an Q.Hải Châu làm rõ, Nhân bị Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) ra quyết định truy nã toàn quốc từ ngày 26.7.2023.

Nguyên do, trước đó, Nhân và đồng bọn gây nhiều vụ trộm cắp ở TX.Điện Bàn, chuyên đột nhập nhà dân để lấy tài sản giá trị như tiền, vàng, trộm cắp xe máy.

Công an TX.Điện Bàn đã nhanh chóng truy xét, lần lượt bắt các đồng bọn trong nhóm trộm. Riêng Nhân tẩu thoát được và bỏ trốn vào miền Nam, sau khi sống lang thang ở các tỉnh thành, Nhân quay về TP.Đà Nẵng thì bị lực lượng công an cơ sở phát hiện.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu tạm giữ Lên Trọng Nhân, chờ bàn giao cho Công an TX.Điện Bàn thụ lý, tiếp tục xử lý hành vi trộm cắp tài sản theo thẩm quyền.