Truy xét liên tỉnh, bắt 'đạo chích' lợi dụng mưa lũ để trộm cắp xe máy

Ngày 15.10, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Lê Công Thạch (33 tuổi, ngụ xã Bình Hòa, H.Krong Ana, Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, lúc 17 giờ ngày 14.10, anh M.H.Đ (19 tuổi) để xe máy trước nhà trên đường Lê Văn Hiến (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn). Lúc này trời mưa lớn, đường bắt đầu ngập nước, anh Đ. tập trung dọn dẹp trong nhà nên bất cẩn, quên rút chìa khóa xe máy.

Khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ sau, anh Đ. ra lấy xe thì phát hiện xe bị mất. Nhận tin báo, Công an P.Khuê Mỹ cùng Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiến hành truy xét.

Qua phối hợp với Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) để truy xét liên tỉnh, lực lượng công an bắt được Lê Công Thạch tại P.Điện An, TX.Điện Bàn.

Cơ quan công an lấy lời khai Lê Công Thạch NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, Thạch khai nhận lợi dụng trời mưa gió, nước ngập đường, người dân sơ hở trong khâu bảo vệ tài sản để trộm cắp.



Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Công Thạch về hành vi trộm cắp tài sản.



Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, trong đợt mưa lớn lịch sử diễn ra tại TP.Đà Nẵng hồi tháng 10.2022, một siêu thị điện máy ở Q.Liên Chiểu cũng bị một nhóm người đột nhập "hôi của", trộm cắp hàng trăm điện thoại di động trị giá hơn 1 tỉ đồng.