Dùng vỏ lãi tiếp cận nhà dân ven sông ở TP.Thủ Đức để trộm cắp tài sản

Ngày 13.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Đặng Út Nhỏ (44 tuổi) và Nguyễn Minh Liệt (48 tuổi, cùng ngụ Cà Mau) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Công an xác định cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.



Công an cũng tạm giữ Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi) và Nguyễn Văn Sửu (38 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Liệt (bên trái) và Nhỏ tại cơ quan công an CTV

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng 5.10, anh N.H.S (30 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) thức giấc, phát hiện nhà của mình trên đường Long Thuận (sát mép sông, thuộc P.Trường Thạnh) có trộm đột nhập nên tri hô. Lúc này, Nhỏ và Liệt giật mình bỏ chạy.

Anh S. kiểm tra phát hiện mất 5 điện thoại iPhone, 2 đồng hồ, 2 máy tính, 1 iPad, 1 cặp tai nghe, sau đó anh trình báo Công an P.Trường Thạnh. Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Trường Thạnh truy xét, bắt giữ Nhỏ, Liệt cùng Hải và Sửu.

Tại cơ quan công an, Nhỏ và Liệt khai lúc 23 giờ ngày 4.10, cả hai đi xe máy đến bến sông gần Khu công nghệ cao, P.Tân Phú, TP.Thủ Đức để lấy vỏ lãi đi trộm. Cả hai rảo quanh các khúc sông, thấy nhà anh S. sáng đèn ở sân nên tấp vào bờ, dùng kìm cắt hàng rào rồi đột nhập. Tại đây, khi cả hai đang trộm nhiều tài sản ở tầng trệt và lầu 1 thì bị chủ nhà phát hiện nên bỏ chạy.

Sáng 5.10, nhóm trộm bán 4 điện thoại iPhone cho Sửu tại cửa hàng điện thoại ở P.Linh Tây. Do đang đi tỉnh nên Sửu gọi cho em trai là Hải nhận mua điện thoại của Liệt với giá 5,5 triệu đồng. Biết là tài sản trộm cắp nên Sửu yêu cầu Hải gói giấy bạc quanh các điện thoại với ý đồ ngăn chủ sở hữu sử dụng thiết bị dò tìm phát hiện.

Liệt mang đi cầm 1 máy tính và 1 iPad với giá 3 triệu đồng. Tiếp đó, Liệt bán thêm 1 iPhone 14 Pro Max với giá 7 triệu đồng cho Sửu. Sau khi bán tài sản, Liệt cho Nhỏ 3 triệu đồng tiêu xài.

Công an mở rộng điều tra, Liệt khai thêm đã trộm 3 điện thoại tại căn nhà khác ở P.Long Phước (TP.Thủ Đức) vào ngày 3.10. Công an đã thu giữ tất cả tang vật của vụ án.