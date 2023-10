Công an TP.HCM điều tra có hay không Ngọc Trinh bất chấp pháp luật nhằm quảng cáo mô tô

Sáng 12.10, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an TP.HCM đang phối hợp Công an TP.Thủ Đức tiến hành xác minh, làm việc với những người liên quan trong vụ việc Trần Thị Ngọc Trinh (tên thường gọi là Ngọc Trinh, 34 tuổi) lái mô tô thả 2 tay, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Hiện hồ sơ liên quan đến sự việc này, Công an TP.HCM đã tiếp nhận từ Công an TP.Thủ Đức để điều tra thêm nhiều vấn đề liên quan.

Bên cạnh các hành vi vi phạm luật Giao thông đường bộ của Ngọc Trinh và những người liên quan, Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức xác minh làm rõ có hay không Ngọc Trinh, những người liên quan bất chấp quy định pháp luật thực hiện quảng cáo cho hãng mô tô hoặc nhà phân phối độc quyền loại xe này.

Sau khi có kết quả xác minh, điều tra thì Công an TP.HCM sẽ xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với từng hành vi của cá nhân và tổ chức có liên quan.

Ngọc Trinh điều khiển mô tô thả 2 tay, vi phạm luật Giao thông đường bộ CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo nguồn tin này, hiện cơ quan chức năng chưa ra quyết định xử phạt nào đối với Ngọc Trinh về hành vi phạm luật Giao thông đường bộ, và cũng chưa ra quyết định xử phạt những người liên quan.

Sau khi bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính, thì Ngọc Trinh và những người liên quan có 7 ngày để giải trình theo đúng quy định. Hết thời gian giải trình, nếu Ngọc Trinh và những người có liên quan không chứng minh được mình không vi phạm, thì cơ quan chức năng sẽ ra quyết định xử phạt theo đúng quy định.

Ngọc Trinh "biểu diễn" mô tô khi chưa có bằng lái mô tô CHỤP MÀN HÌNH

Liên quan đến việc Ngọc Trinh thả 2 tay lái mô tô, cho đến nay Phòng CSGT (PC08 - Công an TP.HCM) đã xác định người này điều khiển mô tô màu đỏ biển số 59AA - 001… lưu thông qua cầu Ba Son (Q.1).

PC08 xác định mô tô này do Ngọc Trinh đứng tên đăng ký. PC08 lập biên bản Ngọc Trinh với các hình vi: không có giấy phép lái xe và điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. PC08 đã tạm giữ chiếc mô tô của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh điều khiển mô tô trên đường khi chưa có bằng lái mô tô CHỤP MÀN HÌNH

Cùng sự việc này, Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ 2 chiếc mô tô biển số 59AA - 000… và 59A3 - 115... (mà Ngọc Trinh dùng lưu thông trên địa bàn TP.Thủ Đức). Chiếc mô tô 59AA - 000…, do ông N.P.V (ngụ Q.Tân Bình) đứng tên đăng ký; chiếc mô tô biển số 59A3 - 115... do N.V.T.T (ngụ Q.12) đứng tên đăng ký.

Trong quá trình Ngọc Trinh điều khiển mô tô tại TP.Thủ Đức, thì ông T.X.Đ được xác định là người hướng dẫn. Công an TP.Thủ Đức đã mời Ngọc Trinh và 3 người liên quan lên làm việc, lập biên bản hành vi vi phạm của từng người.