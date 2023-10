TP.HCM: Bắt 2 thiếu niên trộm xe máy của sinh viên

Ngày 13.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đang tạm giữ Trần Đức Hoàng Quân (17 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) và Lê Anh Kiệt (16 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 12.10, Tổ công tác 363 trong lúc tuần tra trên đường Tam Bình (P.Tam Phú, TP.Thủ Đức), phát hiện Quân chạy xe máy biển số TP.HCM, đang dùng chân đẩy xe máy (không chìa khóa, không nổ máy) biển số tỉnh Tiền Giang do Kiệt điều khiển.

Xe máy, tang vật của vụ trộm C.T.V

Qua kiểm tra, Kiệt không xuất trình được căn cước công dân, không có giấy phép lái xe, xe biển số Tiền Giang cũng không có giấy tờ, không chứng minh được nguồn gốc. Qua kiểm tra trong cốp xe này phát hiện một bóp da màu đen, bên trong chứa một căn cước công dân, giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe, một thẻ sinh viên tên T.T.L (21 tuổi, ngụ Tiền Giang) của Trường đại học Nông Lâm.

Công an mời Quân và Kiệt về trụ sở Công an P.Tam Phú để làm rõ. Qua xác minh, vào lúc 8 giờ cùng ngày, nam sinh T.T.L ngủ dậy thì phát hiện xe máy của mình trước phòng trọ ở P.Linh Trung (TP.Thủ Đức) đã bị mất nên đến công an phường trình báo.

Tại cơ quan công an, Quân và Kiệt khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đang đẩy xe máy trộm được đi sửa chìa khóa thì bị công an kiểm tra. Cả hai khai đã thực hiện 7 vụ trộm khác tại nhiều phường trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Vụ trộm xe máy và các vụ trộm cắp tài sản do Quân và Kiệt thực hiện đang được công an tiếp tục làm rõ.