Đồng Nai: Khởi tố thợ điện máy giả danh công an lừa tình và tiền của phụ nữ

Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Quang (34 tuổi, ngụ xã Hòa Hội, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng thủ đoạn giả danh công an.

Nghi phạm Nguyễn Văn Quang CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, Quang làm nghề sửa chữa điện máy và mắc nợ nhiều người. Từ đó Quang nảy sinh ý định giả danh công an để lừa tình và tiền của những phụ nữ nhẹ dạ, cả tin.

Cụ thể, từ cuối 2022, thông qua app hẹn hò trên mạng xã hội, Quang làm quen với nhiều phụ nữ, trong đó có chị H. tại TP.Long Khánh (Đồng Nai). Lúc này Quang lấy tên giả là Nguyễn Đình Chung (43 tuổi) đồng thời nói dối mình là công an đang công tác tại "Phòng ma túy thuộc Công an TP.Hà Nội".

Để tạo lòng tin, Quang đặt mua trang phục giả công an nhân dân, bảng tên ghi "Nguyễn Đình Chung", số hiệu "409-203", chức vụ "Phó đội trưởng", mũ kepi, còng số 8... rồi mặc vào chụp hình gửi cho những phụ nữ Quang đang làm quen.

Riêng chị H., Quang còn đến tận nhà chụp hình chung khiến chị tin tưởng. Chị H. sau đó đã đồng ý làm quen và nảy sinh tình cảm với Quang.

Bộ quân phục giả mạo và còng số 8 Quang đặt mua trên mạng CÔNG AN ĐỒNG NAI CUNG CẤP

Từ tháng 3.2023 đến tháng 4.2024, Quang nói dối phải đi công tác vùng sâu, vùng xa, biên giới rất nguy hiểm; dùng những tin nhắn có nội dung giả mạo rằng mình thường xuyên được lãnh đạo, chỉ huy phân công nhiệm vụ rồi gửi cho chị H. Quang nói cần tiền để đóng thuế đất, tiền bồi thường thiệt hại và sửa chữa xe ô tô do bị tai nạn trong quá trình đi công tác, rồi cần tiền để xin chuyển công tác từ lĩnh vực ma túy về lĩnh vực kinh tế nhằm có công việc nhẹ nhàng hơn và thuận tiện cho việc kết hôn, chăm sóc chị H.

Tin tưởng, chị H. đã chuyển tiền cho Quang sử dụng tổng cộng 242,5 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Quang mang đi trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 4.2024, chị H. phát hiện ra sự thật Quang không phải là công an, biết mình bị lừa nên làm đơn tố cáo Quang gửi cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an TP.Long Khánh đã vào cuộc điều và bắt giữ Quang.

Vụ việc đang được Công an TP.Long Khánh điều tra, mở rộng. Công an TP.Long Khánh đề nghị ai bị Nguyễn Văn Quang giả danh cán bộ công an lừa tình và tiền, chiếm đoạt tài sản thì chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Khánh để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết (hoặc thông qua điều tra viên Phạm Văn Minh, điện thoại: 0978.844.894).