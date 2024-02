Cựu CSGT, cựu phóng viên nhận hàng tỉ đồng bảo kê xe vi phạm

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nhóm "cò" bảo kê xe qua Trạm CSGT Suối Tre. Tổng cộng có 12 bị can bị truy tố về các tội "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong đó, nhóm bị truy tố về tội "môi giới hối lộ" gồm: Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm và Lê Bảo Ngọc.



Nhóm bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"gồm Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sỹ và Tạ Thị Thu Trà.

Hai đường dây nhận bảo kê xe vi phạm từ bắc vào nam

Theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án nói trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 2 đường dây nhận bảo kê xe vi phạm từ bắc vào nam do 1 cựu CSGT và 1 cựu phóng viên của một tạp chí điều hành. Cụ thể, đường dây gồm Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Bảo Trâm (gọi tắt là Công ty Bảo Trâm) của cựu CSGT Hoàng Hiệp và Công ty TNHH thương mại Bảo Ngọc Transport (gọi tắt là Công ty Bảo Ngọc) của Lê Bảo Ngọc.

Cũng theo cáo trạng, Hoàng Hiệp từng là CSGT Công an TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhưng năm 2011 thì xuất ngũ. Năm 2021, Hiệp thành lập Công ty Bảo Trâm để làm bình phong cho việc bán logo "Công ty Bảo Trâm" bảo kê xe vi phạm, thu tiền của các chủ xe hàng tháng rồi hứa hẹn sẽ đứng ra "làm luật" với CSGT trên các tuyến quốc lộ từ Ninh Bình vào Đồng Nai.

Còn Lê Bảo Ngọc từng làm phóng viên của 1 tạp chí. Tháng 11.2022, Ngọc thành lập Công ty Bảo Ngọc, thông qua đó bán logo mang tên "Công ty Bảo Ngọc" cho các chủ xe dán lên xe với hứa hẹn bảo kê cho các xe này không bị CSGT xử phạt hoặc xử phạt với lỗi nhẹ.

Cáo trạng xác định từ tháng 12.2021 - 11.2022, Hoàng Hiệp cùng 2 đồng phạm đã thu của nhiều chủ xe tổng số tiền 900 triệu đồng. Còn Bảo Ngọc cùng 1 đồng phạm thu được 987 triệu đồng.

Cáo trạng cũng cho biết, các chủ xe sau khi đóng tiền hàng tháng cho Hiệp và Ngọc nhưng vẫn bị lực lượng CSGT xử phạt. Nhận thấy việc đóng tiền không hiệu quả, Hiệp và Ngọc không bảo kê được nên các chủ xe đã ngừng đóng tiền. Sau đó, có người đã làm đơn tố cáo lên Công an tỉnh Đồng Nai.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai truy tố 12 bị can về các tội "môi giới hối lộ" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Riêng cựu phóng viên Lê Bảo Ngọc bị truy tố về cả 2 tội danh trên.

Tiếp tục điều tra hành vi nhận hối lộ của CSGT

Trong số 12 bị can nói trên, bị can Trần Quang Tân là tài xế riêng của trung tá Lê Ánh Dương, nguyên Trạm trưởng Trạm CSGT Suối Tre.

Quá trình điều tra, Tân khai nhận toàn bộ số tiền thu được từ các chủ xe (gần 4 tỉ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 1.2021 - 2022, Tân được hưởng 10%) được đưa lại cho trung tá Lê Ánh Dương trực tiếp và bằng tiền mặt. Đến nay, trung tá Lê Ánh Dương không thừa nhận lời khai của Tân cũng như bị can khác.

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tách rời hành vi trung tá Lê Ánh Dương, tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ sẽ xử lý sau.

Ngoài ra, quá trình điều tra, 2 bị can khác là Trương Công Quang và Nguyễn Đăng Khoa còn khai đưa hối lộ cho một số cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai để bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện, hiện cũng đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.