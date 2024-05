Bắt giam nhóm bị can mang súng, dao tự chế đến quán karaoke giải quyết mâu thuẫn

Chiều ngày 21.5, Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phước Thiện (22 tuổi), Trần Văn Nhân (23 tuổi), Lâm Thanh Phúc (20 tuổi) và Mai Thanh Tèo (30 tuổi, cùng ngụ H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do có mâu thuẫn ở 1 quán karaoke tại An Giang, nhóm của Thiện đã mang súng và nhiều hung khí đến An Giang đánh đối thủ bị thương tích nặng.

Hai bị can Nguyễn Phước Thiện (bên trái) và Trần Văn Nhân tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu của Công an H.Chợ Mới, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1.4, Nguyễn Phước Thiện, Trần Văn Nhân, Mai Thanh Tèo cùng một số người bạn đến hát karaoke ở quán T.N tại xã Hòa An, H.Chợ Mới. Lúc này, trong quán cũng có anh V.V.P (39 tuổi, ngụ H.Chợ Mới) cùng nhóm bạn cũng đến hát karaoke.

Tại đây, nhóm của anh P. và nhóm của Thiện xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi rồi hai nhóm xông vào đánh nhau. Do được chủ quán can ngăn nên nhóm của Thiện bỏ về. Tuy nhiên, một lúc sau, nhóm của Thiện, Nhân, Tèo và có thêm Lâm Thanh Phúc mang theo súng, cùng nhiều hung khí bất ngờ quay lại, xông vào quán karaoke để tìm đánh nhóm của anh P.

Hai bị can Mai Thanh Tèo ( bên trái ) và Lâm Thanh Phúc tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Gặp nhóm anh P., Thiện đã dùng dao tự chế rượt đuổi náo loạn quán và chém anh P. nhiều nhát vào người, khiến anh P. bất tỉnh ngay tại hiện trường. Riêng Lâm Thanh Phúc đã dùng súng ngắn mang theo bắn nhiều phát đạn để thị uy, nhưng không gây thương tích cho ai. Sau khi bị chém, anh P. được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, với kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 12%. Hiện vụ việc đang được Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra, xử lý.