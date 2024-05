Bến Tre: Khởi tố bị can 'Bảy nổ' cùng đồng bọn lừa đảo hơn 2,7 tỉ đồng

Ngày 16.5, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, đơn vị đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Kế Thanh (49 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Châu Thành, Bến Tre) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can gồm: Võ Ngọc Ẩn (49 tuổi, ngụ xã Quới Thành), Phạm Minh Toàn (33 tuổi, ngụ xã Thành Triệu), Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, ngụ xã Quới Sơn) và Nguyễn Công Thức (24 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, cùng H.Châu Thành, Bến Tre).

Bị can Đỗ Kế Thanh tại thời điểm nghe tống đạt quyết định khởi tố CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12.2022, Đỗ Kế Thanh với vai trò chủ mưu đã cùng 4 bị can trên thực hiện nhiều thủ đoạn gian dối như sử dụng giấy tờ giả, đóng giả chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng gần 7.000 m2, tọa lạc xã Sơn Phú, H.Giồng Trôm (Bến Tre) cho bà Đ.T.T (41 tuổi, ngụ xã Phú Tân, TP.Bến Tre) để chiếm đoạt số tiền 2,76 tỉ đồng.



Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bến Tre thông báo ai là bị hại của nhóm "Bảy nổ", liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre (404D Đồng Văn Cống, P.7, TP.Bến Tre) để trình báo.