Bắt giam vợ chồng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 11.5, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với vợ chồng Hoàng Đình Tùng (32 tuổi) và Trần Thị Hồng Nga (34 tuổi, cùng quê Hậu Giang).

Trước đó, ngày 23.4, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Để dễ bề hoạt động, vợ chồng Tùng và Nga thành lập Công ty TNHH visa Miền Tây (tại thị trấn Bảy Ngàn, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) CACC

Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2024, qua công tác quản lý, công tác nghiệp vụ, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện tình trạng nhiều công dân Việt Nam cư trú tại nhiều tỉnh, thành xuất cảnh đi Hàn Quốc du lịch theo diện miễn thị thực, sau đó trốn ở lại lao động trái phép.

Qua xác minh điều tra, công an xác định từ tháng 7 - 10.2023, vợ chồng Tùng, Nga đã đăng tin trên mạng xã hội để thu nhận hồ sơ của người có nhu cầu đi lao động Hàn Quốc.

Để qua mặt cơ quan chức năng, vợ chồng này thành lập Công ty TNHH visa Miền Tây (tại thị trấn Bảy Ngàn, H.Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang), thu từ 70 - 100 triệu đồng/hồ sơ (tạm ứng trước 20 - 40 triệu đồng); đồng thời lập giả hồ sơ xin cấp thị thực E8-2 (loại thị thực dành cho công dân Việt Nam có người thân lấy chồng Hàn Quốc).

Trên thực tế, hai người này không nộp hồ sơ xin cấp thị thực được, vì những hồ sơ này không hợp lệ.

Sau đó, vợ chồng Tùng bàn bạc, thống nhất với người lao động trước hết phải đi diện miễn thị thực vào đảo Jeju (Hàn Quốc) rồi trốn ở lại lao động.

Bước đầu, công an xác định, Tùng, Nga đã tiếp nhận 18 hồ sơ, với số tiền hơn 500 triệu đồng và tổ chức xuất cảnh cho nhiều người có nhu cầu (thời điểm tháng 1, 2.2023) từ Việt Nam đến Hàn Quốc theo diện miễn thị thực, nhưng tất cả đều bị Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh, buộc quay về Việt Nam.

Liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét thêm nhiều người là đồng bọn của vợ chồng nói trên.