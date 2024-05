Hai vợ chồng bị bắt vì tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài

Ngày 10.5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Đình Tùng (32 tuổi) và vợ là Trần Thị Hồng Nga (34 tuổi, cùng ngụ xã Vị Bình, H.Vị Thủy, Hậu Giang), để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 7 - 10.2023, sau khi bàn bạc và đăng quảng cáo trên mạng xã hội, vợ chồng Tùng tiếp nhận hồ sơ của 18 người có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc và làm thủ tục xin cấp visa theo diện E8-2 (công dân Việt Nam có người thân lấy chồng Hàn Quốc). Chi phí bảo lãnh thỏa thuận từ 70 - 100 triệu đồng/người, đặt cọc trước từ 20 - 40 triệu đồng/người, sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.

Để chuẩn bị đưa người đi Hàn Quốc, tháng 11.2023, Tùng và Nga đăng ký thành lập Công ty TNHH Visa Miền Tây (ấp Thị Tứ, TT.Bảy Ngàn, H.Châu Thành A, Hậu Giang), do Nga làm giám đốc.

Tất cả 18 người mà Tùng và Nga nhận hồ sơ với tổng số tiền gần 500 triệu đồng đều không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động, nên vợ chồng Tùng bàn bạc, tổ chức đi bằng hình thức du lịch theo diện miễn thị thực. Mục đích là khi nhập cảnh Hàn Quốc sẽ trốn ở lại trái phép để lao động.

Từ tháng 1 - 2.2024, Tùng và Nga tổ chức, hướng dẫn cho 18 người này xuất cảnh sang Hàn Quốc (chia thành 4 đợt). Tất cả đều bị từ chối nhập cảnh, trả về nước với lý do "không phù hợp với tư cách lưu trú".

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.