Cà Mau: Phát hiện 2 tàu cá đưa người nhập cảnh trái phép

Ngày 20.3, tin từ UBND tỉnh Cà Mau cho biết, từ năm 2023 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận thông tin 8 tàu cá với 57 ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, bị lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý.

Qua đó, tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ; đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt 1 vụ; các vụ còn lại chưa đủ cơ sở kết luận đưa vào danh sách tàu cá tỉnh Cà Mau bị nước ngoài bắt giữ, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục điều tra để củng cố thêm thông tin.

Lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện 10 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) được cất giấu trên phương tiện khác vào ngày 15.3.2023 SỞ NN-PTNT CÀ MAU CUNG CẤP

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau còn phát hiện 2 tàu cá tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về. "Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án 1 vụ và khởi tố, bắt tạm giam bị can, nhưng vụ việc phát sinh nhiều đối tượng có liên quan ở Malaysia, cần có thời gian thu thập chứng cứ, cũng như tiến hành thủ tục đề nghị cơ quan chức năng Malaysia tương trợ tư pháp. Vụ còn lại, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm, tiếp tục phối hợp Viện KSND tối cao cao thu thập tài liệu, chứng cứ... và sẽ khởi tố vụ án", một nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.

Cũng theo UBND tỉnh Cà Mau, trong thời gian này, tỉnh có 71 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên mất tín hiệu kết nối trên 6 tháng. Trong đó, 10 tàu mất tín hiệu kết nối ngoài khơi (4 tàu ngừng hoạt động; 2 tàu bị chìm; 1 tàu cho người ở tỉnh bạn; 1 tàu bị nước ngoài bắt giữ; 1 tàu tháo thiết bị VMS gửi trên tàu cá khác và 1 tàu mất tích).

Đối với 61 tàu cá mất tín hiệu kết nối trong bờ, trong đó có đến 44 tàu ngưng hoạt động; 7 tàu mất tích (chủ tàu và tàu cá không còn ở địa phương, không liên lạc được với chủ tàu...); 3 tàu đã bán nhưng chưa sang tên; 2 tàu bị hỏng thiết bị VMS; 1 tàu vi phạm hành vi gửi thiết bị VMS lên tàu cá khác; 1 tàu bị mất trộm thiết bị VMS; 1 tàu bị chìm; 1 tàu hết cước vệ tinh và 1 tàu ngân hàng đang thanh lý.

Năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 227 tàu cá vi phạm về khai thác thủy sản, với tổng số tiền gần 6,6 tỉ đồng.