Bắt giữ 2 phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Bình

Ngày 7.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73-01S và Trần Lê Trung, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 73-03D về tội nhận hối lộ.

Nguyễn Thanh Long tại cơ quan điều tra BÁ HOÀNG

Theo đó, qua quá trình điều tra, lực lượng công an xác định bị can Long, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022 đã cấu kết với các nghi phạm khác, lập khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 71 xe ô tô, thu lợi bất chính với tổng số tiền 623 triệu đồng.

Đối với bị can Trung, lợi dụng quyền hạn của một đăng kiểm viên bậc cao, bị can đã tự kết cấu với các nghi phạm khác để làm hồ sơ cải tạo xe nhằm trục lợi cá nhân.

Bị can Trần Lê Trung (áo xanh, đeo khẩu trang) bị lực lượng chức năng bắt giữ BÁ HOÀNG

Bước đầu xác định, cả hai bị can nhận tiền của các chủ phương tiện có xe cơ giới cải tạo, cấu kết với các nghi phạm khác lập khống hồ sơ cải tạo xe, cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này. Tổng cộng số tiền mà 2 bị can này nhận từ các chủ phương tiện trên 950 triệu đồng.

Ngày 6.7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Trần Lê Trung.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Hai trung tâm đăng kiểm nói trên vẫn hoạt động bình thường.