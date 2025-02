Bắt giữ bị can Lê Văn Duy Khánh sau 4 ngày trốn khỏi nhà tạm giữ

Sáng ngày 15.2, bị can Lê Văn Duy Khánh (34 tuổi, ngụ ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ tại khu vực vùng núi thuộc xã Nhị Hà, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) sau 4 ngày trốn khỏi nhà tạm giữ Công an H.Thuận Bắc.

Bị can Khánh (đứng giữa, thứ 3 từ phải qua) bị lực lượng trinh sát bắt giữ sau 4 ngày trốn thoát ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào ngày 15.8.2024, bị can Lê Văn Duy Khánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do Trại giam Công an tỉnh Ninh Thuận đang sửa chữa, bị can Khánh được gửi giam giữ tại buồng giam A3, nhà giam giữ Công an H.Thuận Bắc.

Trong quá trình tạm giam tại đây, trưa ngày 11.2, Khánh trèo tường rào bảo vệ phía sau khu vực giam giữ trốn ra ngoài.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an H.Thuận Bắc, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Công an H.Thuận Bắc phối hợp với các Phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thực hiện truy xét nhanh. Đồng thời, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường mà bị can Khánh có khả năng di chuyển bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Bắc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân nhân cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Duy Khánh về hành vi "Trốn khỏi nơi giam giữ" và ban hành quyết định truy nã theo quy định của pháp luật.