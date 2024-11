Bắt giữ bị can trốn truy nã 14 năm

Ngày 18.11, tin từ Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an xã Hòa Tú 2, H.Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) bắt giữ Lê Văn Thuận (61 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, H.Trần Văn Thời, Cà Mau). Thuận là bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá ra quyết định truy nã vào năm 2010 về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị can Lê Văn Thuận tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo cơ quan công an, Lê Văn Thuận đã thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức rồi bỏ trốn. Trong suốt 14 năm lẩn trốn, Thuận cùng gia đình bán nhà, di chuyển qua nhiều nơi như: Bình Dương, Bạc Liêu, Sóc Trăng… để che giấu tung tích. Dù lực lượng chức năng nhiều lần vận động người thân, gia đình và kêu gọi Thuận ra đầu thú, nhưng Thuận vẫn ngoan cố, không hợp tác.

Sau thời gian dài kiên trì điều tra và xác minh, Công an TP.Rạch Giá phát hiện Thuận đang lẩn trốn tại Sóc Trăng. Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của Công an xã Hòa Tú 2, lực lượng chức năng bắt giữ được Thuận.

Hiện, bị can Lê Văn Thuận được di lý về Kiên Giang để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và trốn lệnh truy nã.