    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sựPháp luật

    Bắt giữ 'Đức cộng Nam Định'

    Minh Hải
    Minh Hải
    Giang hồ mạng 'Đức cộng Nam Định' tên là Nguyễn Minh Đức - người từng có 8 tiền án và 1 tiền sự vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

    Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này vừa bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (biệt danh Đức "cộng", 45 tuổi, ngụ số nhà 35 Ngô Sỹ Liên, P.Nam Định, Ninh Bình), để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy.

    Bắt giữ 'Đức cộng Nam Định' - Ảnh 1.

    Đức "cộng" (mặc áo trắng) bị bắt giữ

    ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

    Lực lượng công an cũng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Đức và thu giữ nhiều dụng cụ, vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

    Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Minh Đức từng cầm đầu băng nhóm tội phạm tên là "Đức cộng" (lấy tên từ biệt danh của Nguyễn Minh Đức), và Đức đã có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Băng nhóm tội phạm Đức cộng trước đó cũng đã bị cơ quan công an triệt xóa.

    Thời gian gần đây, Đức "cộng" còn lập các tài khoản mạng xã hội facebook, TikTok có tên là "Gà rừng" và "Đức cộng Nam Định", chuyên đăng tải thông tin hoặc livestream nhiều nội dung tiêu cực nói về thời gian cầm đầu băng nhóm "Đức cộng" để đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view.

    Công an tỉnh Ninh Bình xác định nhiều nội dung Đức "cộng" đăng tải trên mạng xã hội đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ.

    Tin liên quan

    Thời của 'giang hồ mạng' đã kết thúc?

    Thời của 'giang hồ mạng' đã kết thúc?

    Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều cái tên từng nổi đình nổi đám trên mạng xã hội lần lượt vướng vòng lao lý.

    Khám phá thêm chủ đề

    Đức cộng Nam Định Giang hồ mạng băng nhóm Đức cộng Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức sử dụng ma túy

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận