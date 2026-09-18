Bắt giữ 'Đức cộng Nam Định'

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, đơn vị này vừa bắt và tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (biệt danh Đức "cộng", 45 tuổi, ngụ số nhà 35 Ngô Sỹ Liên, P.Nam Định, Ninh Bình), để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng chất ma túy.

Đức "cộng" (mặc áo trắng) bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Lực lượng công an cũng đã khám xét nơi ở của Nguyễn Minh Đức và thu giữ nhiều dụng cụ, vật chứng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng ma túy.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Minh Đức từng cầm đầu băng nhóm tội phạm tên là "Đức cộng" (lấy tên từ biệt danh của Nguyễn Minh Đức), và Đức đã có 8 tiền án và 1 tiền sự về các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Băng nhóm tội phạm Đức cộng trước đó cũng đã bị cơ quan công an triệt xóa.

Thời gian gần đây, Đức "cộng" còn lập các tài khoản mạng xã hội facebook, TikTok có tên là "Gà rừng" và "Đức cộng Nam Định", chuyên đăng tải thông tin hoặc livestream nhiều nội dung tiêu cực nói về thời gian cầm đầu băng nhóm "Đức cộng" để đánh bóng tên tuổi, câu like, câu view.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định nhiều nội dung Đức "cộng" đăng tải trên mạng xã hội đã gây tác động tiêu cực đến nhận thức của một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ.